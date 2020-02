En mayo del año pasado, la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires aprobó la ley que regula el uso de monopatines eléctricos en territorio porteño. Estos llamados dispositivos de movilidad personal, considerados como una alternativa de transporte, están permitidos desde entonces y pueden usarse en las bicisendas, en las ciclovías y por el lado derecho de la calzada, con una velocidad máxima de 20 kilómetros por hora y conducidos por mayores de 16 años. Pero que estén permitidos, no significa que sean seguros. Varios accidentes, con lesiones de importantes fracturas, han ocurrido desde entonces. Y en otros países del mundo, hasta han habido víctimas fatales.

Cada vez hay más estaciones y más monopatines esperando a sus usuarios con la aplicación para que hagan uso de ellos, pero a medida que más se utilizan y más crecen en popularidad, más son los casos que se conocen de incidentes, y quienes los usan carecen de un seguro o una cobertura que los proteja, en caso de ocurrir un accidente. Actualmente, las principales firman que operan en la Ciudad de Buenos Aires son Grin y Movo.

Son dispositivos de movilidad personal (Crónica/Jonatan Moreno)

Poco antes de los que monopatines eléctricos fueran furor en la Ciudad, la periodista de tecnología Irina Sternik, creadora de LadoB.net, contó su experiencia en Israel en la que sufrió un accidente y quiso alertar con su "experiencia" para "prevenir a muchos usuarios futuros de scooters, e-scooters, patinetas eléctricas o monopatines, según se denomine en cada lugar".

Grin, una de las empresas de monopatines que opera en la ciudad. (Foto: gentileza Grin Argentina Facebook)

"Estrené el servicio en Chile, luego probé nuevos scooters eléctricos en Washington de la mano de Jump y Uber, y entendí que había una diferencia sustancial entre un vehículo con tecnología y uno rústico. Al rústico, al que probé tanto en Chile como en Tel Aviv de la firma Lime, es al que le tengo reparos. Sus ruedas son pequeñas, la estabilidad mínima y esto, en combinación con cualquier superficie que no sea lisa, es un peligro. No son todos los modelos de Lime o las otras marcas son iguales y allí uno de los peligros", le contó la periodista a cronica.com.ar

Como periodista especializada en tecnología, probó una nueva innovación en materia de transporte, aunque no era la primera vez que lo hacía. "Me fracturé el peroné, la empresa no me ofreció un seguro de accidentes. Si tenés un problema, no tenés a quien reclamarle. Lime se fue de la Ciudad de Buenos Aires y de otras once ciudades más", aseguró Sternik.

La fractura de peroné que sufrió la periodista irina Sternik en su accidente con monopatín (Foto: gentileza Ladob.net)

"Creo que tanto el gobierno como las empresas que lucran con los ciudadanos que usan sus servicios deberían aclarar los riesgos que conlleva subirse a un vehículo sin amortiguador en una ciudad llena de pozos. Por otro lado, no hay mercado local y quedó claro cuando Lime se retiró a los pocos meses de haber llegado. Ni hablar de que son dispositivos caros, cuyas baterías contaminan y no sabemos nada de su reciclaje o desecho. Falta que se involucre la ciudad y que las empresas capaciten a sus potenciales clientes", alertó la periodista.

"Creo que tanto el gobierno como las empresas que lucran con los ciudadanos que usan sus servicios deberían aclarar los riesgos que conlleva subirse a un vehículo sin amortiguador en una ciudad llena de pozos"

Pero Irina no fue la única persona que sufrió un accidente usando este "nuevo servicio de movilidad". El director teatral y dramaturgo José María Muscari, también fue víctima de esta innovación tecnológica. Mientras circulaba en monopatín por las calles porteñas, .pasó por encima de un bache y se cayó sobre el pavimento, provocándole heridas. Debido al accidente, debió suspender sus vacaciones a Punta del Este.

"Manejo responsablemente y pensé que no me podía pasar nada", explicó en sus redes sociales el director, quien además recomendó el uso del casco como elemento de protección.

Las lesiones que sufrió José María Muscari en su accidente en monopatín. (Foto: Instagram)

La youtuber inglesa Emily Hartridge, de 35 años, fue la primera persona que murió en un accidente con un monopatín eléctrico en todo el Reino Unido.Mientras se trasladaba por el barrio londinense de Battersea en ese vehículo, chocó con un camión. En Francia, en hombre de 25 años, en junio de 2019, también chocó contra un camión y murió camino al hospital. Fue la primera víctima fatal del país pero muchos más accidentes reportados en París en manos de este vehículo.

En España y otros países de Europa están cambiando las regulaciones producto de los accidentes ocasionados por el uso de estos innovadores dispositivos, considerados como nuevos medios de transporte.

Su acceso al uso del monopatín eléctrico se logra cuando se descarga una aplicación en el teléfono perteneciente a la empresa que lo opera, se registra el usuario en la app, se carga un dinero "recomendable de 200 pesos" en la billetera virtual con la tarjeta de crédito, luego se escanéa el monopatín que va a ser usado a través de un código QR y: "Disfrutá tu viaje en Grin y el vientito en la cara", expresa la empresa en su tutorial de utilización publicado en la página oficial de Facebook. ��

Desde Grin, informaron a este medio que el precio actual del servicio es de "25 pesos por el desbloqueo y 10 pesos por cada minuto que pase" de uso. El servicio funciona desde las 7 de la mañana hasta las 21 horas. Los viajes deben finalizarse dentro de la zona de cobertura, marcada en color negro en la aplicación. En caso de no ser así "se acredita una multa de 3000 pesos".

La empresa, quien asegura que es "una alternativa de transporte distinto, eficiente, fácil, limpia y divertida", busca ser "un apoyo al sistema de movilidad existente y estimular la vida de barrio en términos sociales y económicos", según describe en su página.

Estudiantes, oficinistas y turistas serían los principales consumidores de este medio de transporte urbano, y los barrios principales de uso son Palermo, Recoleta, Retiro, microcentro y Puerto Madero. Dentro del marco regulatorio aprobado por los legisladores de la ciudad, se encuentran la limitación de la velocidad máxima en 20 km/h, la exigencia de luces delanteras y traseras, además de frenos, elementos reflectantes y timbre o bocina como obligatorios en los monopatines. La utilización de un casco para el usuario también se encuentra dentro de la regulación.

Grin, una de las empresas más importantes que opera en la ciudad. (Foto: gentileza Grin Argentina Facebook)

.

Seguridad vial

Para la Secretaría de Transporte es fundamental que las empresas que participan de la prueba piloto demuestren su compromiso con la seguridad vial y la convivencia de todos los actores del tránsito en la Ciudad. Por eso se establecieron puntos específicos en relación a ello:

Cada una de las empresas participantes firmó un pacto de seguridad que las compromete a cumplir determinados requisitos que promueven la seguridad vial de los usuarios y garantizan la incorporación de los monopatines al sistema de transporte de CABA en forma segura.

Las empresas concientizan a sus usuarios a través de notificaciones sobre seguridad vial en sus respectivas aplicaciones (casco, prioridad de peatones, uso de ciclovías, prohibición en veredas, edad mínima de 16 años, límite de 20 km/h, una sola persona en cada monopatín, cómo se debe estacionar, etc.).

Las empresas realizan en forma periódica eventos en pistas especialmente diseñadas en donde los usuarios pueden aprender a utilizar este tipo de dispositivos para realizar su primer viaje y conocer las normas de seguridad vial. También se realizan entregas de cascos gratuitas.

La Ciudad de Buenos Aires ya cuenta con 245 km de ciclovías y bicisendas protegidas, las cuales cuentan con un cordón separador para mayor seguridad en la circulación del ciclista o usuario de monopatín.

Los monopatines eléctricos de uso compartido tienen una restricción horaria para evitar incidentes durante la noche. Los mismos se bloquean (es decir que los usuarios no pueden utilizarlos) fuera del siguiente horario:

○ . Período de verano: de 07.30 hs a 21.00 hs.

○ . Período de invierno: de 08.30 a 20.00 hs.

La velocidad de los monopatines compartidos de la prueba piloto está limitada a los 20 km/h. Es decir, no pueden exceder ese límite.

Desde las redes de la Secretaría de Transporte se comparten consejos de seguridad vial sobre la correcta utilización y circulación de los dispositivos de movilidad personal. Ejemplos: Paula Bisiau; Juanjo Mendez; BA Movilidad.

Objetivos

Reconocer a los monopatines como nuevos actores del tránsito de la Ciudad, establecer un marco regulatorio para los dispositivos de movilidad personal, habilitar su circulación en la vía pública, favorecer nuevas formas de movilidad sustentable, conocer nuevos usos del transporte de movilidad compartida

Características de los monopatines

○ . Velocidad: 20 (veinte) km/h. Se exige que estén limitados a esta velocidad máxima.

○ . Luces: Delantera y trasera, con encendido automático al activarse el dispositivo.

○ . Geolocalización: GPS en cada unidad.

○ . Sistema de bloqueo electrónico.

En principio a través de smartphone, pero el GCBA se reserva el derecho de exigir que pueda amarrarse a un objeto fijo.