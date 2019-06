Imágenes del momento del incendio.

Horacio tiene 52 años y un hijo de 14, el sábado ladrones entraron a su casa, le robaron y la prendieron fuego terminando con lo poco que tenía. "Se llevaron todas las cosas y me dejaron sin nada, me robaron hasta la garrafa", comentó a Crónica HD la víctima que ahora se quedó sin techo y pide ayuda para volver a construir un hogar.



Fue alrededor de las 19 del sábado cuando el hombre salió de su domicilio de las calles Trueba y General Sanchez, en la Localidad de General Rodríguez, para hacer compras en el centro. A los minutos recibió el llamado de una vecina que le advertía que alguien había incendiado su casa.

Horacio retornó hacia su casa y se encontró con el peor de los escenarios: la vivienda prendida fuego y vacía por dentro. Ladrones se llevaron todos los objetos de valor que tenía y el fuego acabó con lo poco que le quedaba. Ahora se encuentra viviendo bajo una chapa, con la lluvia y a la intemperie.



Le entraron a robar y le incendiaron su casa en General Rodríguez. Se quedó sin nada. pic.twitter.com/IIQs5JjkxE — Crónica VIRALES (@CronicaVirales) 17 de junio de 2019

"Entraron por atrás de mi casa, me robaron y la prendieron fuego cuando yo no estaba. Tenía todo apagado, por lo que no fue una explosión", indicó a Crónica la víctima. Y añadió: "Tengo 52 años, un nene, Lautaro, de 14 que la mamá murio cuando tenia 2 años, y lo estoy criando yo. Una compañera me llamo para que me quedara en su casa hasta que consiga algo, no tengo ni un colchón para tirar. Nadie me contesta ni me da una respuesta", lamenta el sujeto.

Horacio y su hijo Lautaro ahora duermen abajo de unas chapas.