El neurocirujano Leopoldo Luque, quien está imputado y fue citado a declaración indagatoria en la causa que investiga la muerte de Diego Armando Maradona por el delito de “homicidio simple con dolo eventual”, habló en vivo este jueves en Chiche 2021, el programa de Chiche Gelblung en Crónica HD.

iChiche Gelblung y Leopoldo Luque, en Crónica HD (Hernán Nersesian).

Este jueves, la Justicia de San Isidro prohibió la salida del país de los siete profesionales de la salud que la semana próxima serán indagados por la muerte del ex futbolista.



La decisión fue adoptada por el juez de Garantías 2 de San Isidro, Orlando Díaz, tras el pedido formulado la semana pasada por los fiscales de la causa, e involucra a los siete acusados: el neurocirujano Leopoldo Luque (39), la psiquiatra Agustina Cosachov (35), el psicólogo Carlos Ángel "Charly" Díaz (29), el enfermero Ricardo Omar Almirón (38), la enfermera Dahiana Gisela Madrid (36), el coordinador de los enfermeros Mariano Perroni (40) y la médica que coordinaba la internación domiciliaria para la prepaga Swiss Medical, Nancy Forlini (52).

Visiblemente tranquilo en el ingreso al estudio con su traje, Leopoldo Luque sostuvo que "en la calle me siento perseguido y auqnue en mi barrio me conocen, en otros lugares siento que me miran pero pocas veces se frenan. A Diego (Maradona) lo conocñia hace cuatro años cuando estaba terminando con un paciente de una cirugía y un socio me llamó porque él necesitaba ver a un neurólogo, por eso, fuimos con el otro médico y me di cuenta que tenía trastornos del sueño y no descansaba bien y por eso se automedicaba. En ese momento no empezamos una relación médico y pacientr. y buscaba infoarmación de él, en el 2019 cuando vino a Argentina fue algo más formal. Sabía que Diego era un tipo de paciente especial, lo vas conociendo, el no es tan permeable a las charlas y la informacion de alrededor era poca, llegaba por el cabecera Cahe (Alfredo), me quise comunicar y no pude. Lo conveniente seria que el se comunicara con Diego, porque si tengo un paciente con el asesoramiento del médico que lo tenia".

Cosultado sobre cómo era la situación en la cual encontró a Diego Maradona, ya como su paciente, el neurocirujano fue contundente y dijo que "en 2019, le pedía estudios y no tenía y entonces decidimos llevarlo a que lo vean un cardiólogo, clínicos, porque era un paciente con antecedentes de adicciones con una insuficiencia cardíaca aguda asociada a cocaína, ese evento es tratado en Fleni tambien en 2004, es clave porque confunde sino porque esos eventos que Diego hizo episodio en 2007 con la cocaína, ahí dejó de consumir y mejoraron los estudios cardiológicos. En 2014 se hace estudio cardiológico y dió normal en electrocardiograma bajo estrés, en enero y setiembre de 2020, le hacemos checeos y ninguno advirtio ningua patologia".

Luque agregó que "cuando se instaló la cuarenetna ahí se acentúan los problemas de adicción de Diego al alcohol y automedicación elevedo como Alplax, lo percibía por la palabra arrastrada, esa combinación es peligro y lo advertí en un audio. Lo que hice en 2020 es gestionar que tenga un psiquiatra, porque tenia medicación sin psiquiatra y apareció Cosachov (Agustina). El consultaba pero no los aceptaba, gestioné y eligió a Cosachov. Todos lo chequeos en plena pandemia era que veíamos un emperoramiento de Diego, pero no que terminara en la muerte, un Diego que estando en Brandsen con acceso al alcohol con psicofármacos, que se los pasaba Charly".

Leopoldo Luque le dijo a Chiche Gelblung que "no tiene miedo a ir preso" (Hernán Nersesian)/Crónica)

Mucho se habló de la operación por el hematoma subdural a la cual se sometió Diego Maradona el 3 de noviembre del año pasado en la Clínica Olivos, que tras algo mñas de un semana recibió el alta médica. Con relación a este tema, el profesinal de la salud argumentó que "era necesaria la operación del hematoma subdural porque técnicamente los hematomas tienen dos tratamientos. La última semana antes de salir al partido de Gimnasia decían que no estaba tomando (medicación), con diversos trastornos eso sumado a un hematoma 12 milimetros en el cerebro hacía que la cirugía era necesaria".

Hace unos meses se habló de un audio en el cual dialogaban Luque y Cosachov, y que en un parte se escuchó "el gordo se va a cagar muriendo", generando una gran indiganción de parte del entorno del astro mundial, a lo cual el neurocrijuano opinó con tinte nervioso que "cuando me dicen eso, esa frase desafortunada creí que esta muerto. No sé si participó en la reaimación, ella (Cosachov) dice que sí pero no figura en el expeidnete, fuí metiendo los sentimientos mientras pasaba el tiempo, primero pensé que era una broma porque pensé que habiendo enfermeras y gente que lo cuidara, me llamaran a mi para pedir una ambulancia. Hay mucha gente que dicen cosas que no son reales, había un baño normal, no químico, era ortopédico, es una silla de ruedas para poder orinar, es un pedido de Diego, esas cosas creo que son producto de la desinformación y exageración".

Leopoldo Luque pidió perdón por los polémicos audios (Hernán Nersesian/Crónica).

Al conocer la noticia de la muerte de Diego Maradona, Luque argumentó que "con lo que sentí pensé que era mentira, pensé que era una convulsión y no era mas que eso, que se confundía con un paro. Cuando estaba en camino, uno con esta especialidad que tiene, está acostumbrado que cuando uno opera, se rompe algo importante, entonces el paciente se pone frío y trata de personalizar todo, por eso la frase desafortunada por la que pedí perdón".

"A Diego lo veía solitario y yo le mentía a mi mujer porque tenía que verlo, porque no merecía estar solo, era ídolo tan o más para mí. No se los problemas familiares porque estaba rodeado de empleados, el necesitaba afecto y yo se lo quería dar", confió con suma emoción.

Leopoldo Luque finalizó diciendo que "no tengo miedo de ir preso, no pienso en eso, la verdad es que no creo que toda la gente piense igual, tengo pacientes que operé y tengo respaldo por eso, tengo respaldo en el lugar de trabajo pero el futuro es incierto. Me siento triste de que la gente pueda pensar asi de mi".