Con la aparición de la pandemia, la escena de comercialización dio un giro de 360 grados, desafiando a los consumidores a explorar nuevos terrenos en el comercio electrónico y a las empresas. En ese contexto, las aplicaciones de compras son las elegidas predilectas para buscar oportunidades, mejores precios y beneficios.

Para dar respuesta a ese segmento exigente y más reflexivo, el Grupo Crónica lanza un programa de membresías que regala dinero para comprar en los comercios adheridos: el Club Crónica apunta a un segmento de consumidor que valora las marcas sólidas y también, la búsqueda de beneficios.

Pedidos Ya, YPF, Uber, Garbarino, Changomas, Walmart, El Noble, Teatrix y Punto Mayorista son las importantes marcas de consumo masivo que participan de este lanzamiento que abarca a todo el país.

Club Crónica: ¿cómo funciona?

Ser parte es fácil y gratuito, con solo bajar la aplicación de Club Crónica desde las plataformas Android o iOs se consigue el acceso a los Cronipe$os con un crédito inicial de $2.500, que se puede usar para comprar productos o servicios de empresas líderes. Además, por medio del uso de códigos QR se podrán obtener en Cronica.com.ar, en Cronica.com.ar y en la edición impresa del Diario Crónica y desde allí descargar los Cronipe$os.

Una gran diferencia del Club Crónica respecto de otros clubes de beneficios, es que este ofrece el dinero para utilizar. “Este es un producto innovador ya que no usamos tarjetas plásticas, la persona no tiene que pagar por ingresar y, a diferencia de otros clubes de beneficios, nosotros no damos descuentos. Nuestra aplicación regalará dinero para inyectar el consumo”, le explicó a este portal, Natalia Fernández, la consultora que diseñó y comenzó a ejecutar el flamante emprendimiento.

“Todos los meses vamos a cargarle plata”, agregó Fernández y ejemplifica cómo será el funcionamiento, con uno de los beneficios que darán. “Otros clubes ofrecen descuentos para cargar combustible. Nosotros, directamente, le vamos a dar a cada persona 240 pesos para que utilice en las estaciones de servicio YPF”.

“En esta primera etapa nos propusimos ofrecerle al público propuestas bien concretas de sectores masivos como delivery, transporte, combustible o supermercado. Más adelante esperamos tener también una versión Black de la aplicación en donde se sumen otro tipo de productos”, aseguró la ejecutiva.

La tecnología sobre la cual funciona Club Crónica fue desarrollada por Freemoni, una empresa argentina de software especializada en la investigación y el desarrollo de modelos colaborativos de marketing, publicidad y consumo.