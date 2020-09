Los bancos retomaron este lunes en su totalidad la operación de venta de dólares a través del homebanking y aplicaciones móviles, luego de terminar de poner a punto sus sistemas operativos, y tras 12 días de inactividad en ese sector del mercado cambiario.



De acuerdo a la consulta de Télam, tanto bancos públicos como privados confirmaron que se encuentran operando con normalidad desde el inicio de la jornada financiera.



El pasado viernes un grupo de entidades privadas, los bancos Santander, Itaú, Galicia, BBVA y HSBC, se adelantaron al resto y comenzaron a vender dólares en sus canales virtuales, algunos desde primera hora y otros durante la jornada.

Los bancos públicos reiniciaron en la mañana de esta jornada sus operaciones, y desde el Banco Nación indicaron que “se está operando normalmente por todos los canales digitales”.



Del mismo modo, el Banco Provincia señaló que “ya están adaptados los sistemas a la nueva normalidad y se está operando con normalidad”, y el Ciudad confirmó que “está habilitada” la compra y venta de dólares en forma virtual.



En el Banco Santander, remarcaron que “arrancamos el viernes desde las 14 y hoy abrimos sin problemas tanto para la venta de dólares como transferencias, desde temprano”, y afirmaron que “está normalizada la operatoria”.



También el Galicia destacó que “desde el viernes a primera hora de la tarde volvimos a estar operativos y hoy se normalizó también la operación a través de la aplicación móvil”, y BBVA aseguró estar “operando con absoluta normalidad desde el viernes a las 15, y desde hoy en horario habitual de 8 a 20”.

Otro de los que se adelantó al resto, el Itaú precisó que “desde el viernes a las 10.30 estamos operativos para compra y venta por canales digitales en horario de 10 a 15”, y el HSBC afirmó que “desde el viernes la operación se realiza con perfecta normalidad”.



Entre los bancos privados que se sumaron en esta jornada, el ICBC indicó que “se restableció la operatoria de venta de dólares y las transferencias recibidas por canal electrónico”, y el Macro confirmó que está “habilitada la operación con moneda extranjera por todos los canales”.



El 15 de setiembre pasado, el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, había anunciado que la compra de dólar ahorro tendría a partir del día siguiente un recargo del 35% en concepto de retención del impuesto a las Ganancias y que las operaciones con tarjetas de crédito que se realicen en el exterior también serán computadas dentro del cupo de los 200 dólares mensuales.

La medida también restringió la posibilidad de comprar dólares a beneficiarios de planes sociales, así como a quienes no tengan ingresos declarados y a los cotitulares de cuentas en moneda extranjera.



También a quienes hayan refinanciado cuotas de créditos personales, prendarios e hipotecarios, el saldo de la tarjeta de crédito a 12 meses o sean deudores de préstamos hipotecarios UVA.



A partir de ese momento, los bancos dejaron de vender dólares para comenzar a adaptar sus procesos a las nuevas decisiones, y esta mañana finalmente quedó restablecida por completa la operatoria cambiaria online.

Dólar hoy

La cotización del dólar para la venta al público cerró este lunes en $80,15 en promedio, con una suba de 10 centavos con respecto del cierre del viernes, mientras el contado con liquidación (CCL), cuya operatoria culmina en coincidencia con el cierre de la actividad bursátil, avanza 0,7% a $144,50.



Por su parte, el denominado dólar MEP anota una ganancia de 1,3%, en $ 137,05 por unidad. En el segmento mayorista, la divisa estadounidense avanzó 21 centavos y finalizó la rueda en $ 76,06.



Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto País-, marcó un promedio de $104,19 por unidad; y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de un 35% sobre la compra de divisas, el valor promedio fue de $132,24.

En tanto, el denominado dólar informal o " blue" se negoció con un descenso de un peso, a $144.



En cuanto a la operatoria, Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, indicó que fue una rueda en la que la insuficiencia de la oferta se mantuvo, “exigiendo nuevas intervenciones oficiales para atender la demanda insatisfecha”.



El especialista estimó que la entidad monetaria debió desprenderse de alrededor de US$ 60 millones.



El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 249 millones y se registraron US$ 50 millones en el sector de futuros del MAE.