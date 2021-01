Los libros más buscados en 2020

Puede que el 2020 sea recordado, como un año para el olvido. Sin embargo hay un punto clave, que a nivel global, se mantiene presente: el cambio en todos nuestros hábitos. En este sentido, cuando la pandemia causada por el COVID-19 llegó a Argentina y especialmente cuando se decretó el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO), hubo un punto de inflexión que pudimos notar: cada vez más personas, se sumaron a la búsqueda de libros. Famosos, deportistas, políticos, artistas marcaron tendencia en lecturas, debates en redes sociales o presentaciones virtuales. Te contamos cuáles son los libros que hicieron furor en nuestra tienda online www.cronishop.com.ar

El más buscado: Evita, jirones de su vida

"Evita. Jirones de su vida" un libro que incluye testimonios inéditos y archivos ocultos que develan la verdad absoluta de la mujer, que cambió para siempre la política argentina. Secretos y verdades en torno a su vida íntima y política. Este libro marca un trabajo importante de historización realizado por Felipe Pigna, que recupera, tras una extensa investigación, absolutamente todo sobre Eva Duarte.

La historia de Maradona contada por el Diego

“El Diego de la gente” es la biografía del mejor jugador de todos los tiempos, hecha por el mismísimo Diego Armando Maradona: desde sus orígenes en la pobreza hasta la mayor gloria, las definiciones sobre sus amigos y enemigos, sus mejores y peores momentos.

“A mi me sacaron de Villa Fiorito y me revolearon de una patada en el culo a París, a la torre Eiffel. Yo tenía puesto el pantalón de siempre, el único, el que usaba en el invierno y en el verano, ése de corderoy (...) Y yo hice. Yo... hice lo que pude, creo que tan mal no me fue”.