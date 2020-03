La madre de Mateo, el adolescente con dificultad madurativa de 15 años que fue golpeado salvajemente en el baño de su escuela el último jueves, aseguró a Crónica HD que "es un nene inocente, que no tiene maldad". El suceso tuvo lugar en Concepción del Uruguay, Entre Ríos.

Al principio de la entrevista, Yanina se refirió al accidente de tránsito que sufrió su hijo cinco años atrás, momento desde el cual quedó con una discapacidad. El siniestro ocurrió cuando Mateo iba en bicileta y fue atropellado por un colectivo.

.

"Fue un grave accidente porque tuvo un traumatismo de cráneo, te das cuenta en la cabeza, tiene una cicatriz, un globo en la frente, tuvo grandes heridas", relató la madre, quien luego añadió: "Mateo es un milagro de la vida, de Dios, de la fe de la gente. Cuando yo lo llevo del accidente me dijeron que él tenía horas de vida, entonces yo tengo que decir que Mateo es un milagro de fe, de todas las personas".

Sobre el violento episodio de la semana pasada, en diálogo con Crónica HD, sostuvo: "Ahora estamos con esto que me duele como mamá porque me duele la violencia en general. Mis hijos no están educados para que les peguen".

Yanina explicó que ella se enteró "como se enteró todo el mundo", a la vez que detalló: "me llama mi cuñado en el horario de trabajo y me dice: 'Yanina están mostrando un video en el cual le están pegando a Mateo." Asimismo, manifestó que ningún padre se acercó a hablarle.

En cuanto al estado de su hijo, la mujer expresó: "Yo tengo que decir que Mateo está bien porque sigue yendo a su escuela, a su educación física a la mañana. Y tengo que decir que está bien porque es un nene inocente, que no tiene maldad".

"Yo vi una sola vez el video y no lo quiero ver de vuelta porque veo cómo mi hijo no pega, se queda quieto y te duele en el alma", confesó.