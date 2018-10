La mamá de Naiara, la nena de 9 años que fue hallada sana y salva en Wilde luego de estar desaparecida desde el miércoles por la tarde, se mostró aliviada por tener en casa a su hija.



"Gracias a Dios está bien, acá conmigo. Gracias a todos, a mis vecinos también", señaló Eliana en diálogo exclusivo con Crónica HD.



La criatura, quien había sido vista por última vez el miércoles entre las 18 y las 19, fue hallada debajo de una cama en su propia casa.



"Yo no esperé 24 horas. Pasó, denuncié, hicimos lo que teníamos que hacer, y apareció mi bebé, sana, y está acá en mi casa", agregó.



"Buscamos pero en ese lugar no me pareció haber buscado bien. Estaba escondida debajo de una mesa, después se fue abajo de la cama", apuntó Eliana.



"La policía también revisó, y yo no revisé muy bien", admitió la mujer, quien apoyó la teoría de que la nena pudo haber escapado, enojada porque no la llevó de compras. "Sí, porque ella estaba estudiando", reconoció.



En tanto, el abuelo de la menor opinó con respecto al angustiante caso: "Para mí vio todo el quilombo y se escondió".