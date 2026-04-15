Impactante accidente fatal en Wilde: murió tras perder el control y estrellarse contra un árbol

Un joven perdió la vida en la madrugada de este miércoles luego de protagonizar un violento accidente sobre la calle Ortega, colectora del Acceso Sudeste, en dirección hacia la Ciudad de Buenos Aires y a metros del ingreso al predio de Independiente.

Según las primeras informaciones, la víctima circulaba a bordo de un automóvil Honda a alta velocidad cuando, por causas que aún son materia de investigación, perdió el control del vehículo e impactó violentamente contra un árbol.

La fuerza del choque fue tal que el auto arrancó gran parte de la corteza del tronco y continuó su marcha hasta incrustarse contra el paredón del predio de Independiente, causando además daños en la estructura.

Como consecuencia del brutal impacto, parte de la carrocería delantera salió despedida y terminó del otro lado de la calle, sobre un sector parquizado.

Al lugar acudieron dotaciones de Bomberos Voluntarios de Wilde y efectivos policiales, quienes trabajaron en la escena durante varias horas.

Hasta el momento, la víctima no había sido identificada oficialmente y se investigan las circunstancias que derivaron en el fatal siniestro.