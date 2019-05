Miles de personas marcharon desde la Plaza de Mayo hacia el Congreso en reclamo por la despenalización de la marihuana y regulación estatal de los estupefacientes, en el marco de una movilización que se realizó en distintos países.



Jóvenes y familias junto a organizaciones sociales, sindicales y políticas se concentraron desde las 13 en la Plaza de Mayo donde muchos se sentaron en rondas a compartir cigarrillos de marihuana a la espera del inicio de la movilización.



La multitud cubrió todo el sector desde la Pirámide de Mayo hasta el Cabildo y también la avenida de Mayo desde la calle Bolívar hasta más allá de Perú.



Música de reggae y rock nacional amenizaban las charlas de los manifestantes que se sacaban selfies junto a banderas y pancartas con consignas a favor de la despenalización y también hacían largas filas frente a los numerosos puestos de venta de hamburguesas, sanguches y empanadas. El Partido Obrero y la Asociación de Trabajadores del Estado se sumaron a la movilización.

Una joven de 20 años, Natalia, quien llegó desde Ramos Mejía con su novio y su hermana dijo que "muchos de los que estamos acá decidimos venir porque entendemos que ya no se puede sostener la hipocresía sobre fumar porro; el tabaco y el alcohol matan más gente que la marihuana y sin embargo son legales".







"Si no van a legalizar el comercio de la marihuana al menos deberían despenalizar el cultivo para que cada uno pueda tener sus plantas sin miedo a que caiga la policía en la casa por la 'botoneada' de un vecino", agregó.



Martín, de 38 años y oriundo de Malvinas Argentinas, consideró que "el Estado tiene que despenalizar el cannabis y regularlo, en casa nosotros tenemos la posibilidad de tener un cultivo propio al que le conocemos de dónde vinieron las semillas, en dónde las plantamos, con qué las fertilizamos y que abono usamos con lo que tenemos unas flores de calidad y estamos seguros que no tiene tóxicos; pero los que tienen que terminar comprando prensado en cualquier lado se fuman algo que no saben bien qué es y que les puede 'pegar mal'".



"Si no quieren legalizar la venta de marihuana al menos deberían despenalizar el cultivo por motivos sanitarios, siempre va a ser más sano fumar lo que uno cultivó y también se desalentaría el comercio ilegal, pero se ve que es un negocio que no quieren tocar", completó.





Los reclamos de las organizaciones en esta nueva Marcha Mundial de la Marihuana apuntaban a "la despenalización y regulación estatal de todas las drogas ilegales empezando por el cannabis, para terminar definitivamente con el narcotráfico, el cese inmediato de las detenciones a cultivadores y usuarios de drogas, y el reconocimiento de las libertades individuales y actos privados".



También pidieron recursos públicos para investigar los usos terapéuticos del cannabis e industriales del cáñamo y la formalización de las Asociaciones Cannábicas y Clubes de Cultivo.

Otros puntos del país :

La Plata. También hubo movilización y acto. (Gentileza @pulsonoticiasok)







En febrero, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó que se elimine el cannabis del listado más restrictivo de la convención sobre drogas de 1961, según un documento difundido en su página oficial, donde consideró que mantenerla como "sustancias dañinas y con beneficios médicos limitados" implicaba "restringir gravemente el acceso y la investigación sobre posibles terapias derivadas de la planta".