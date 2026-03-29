Estados Unidos: nueva jornada de protestas contra Donald Trump termina con más de 80 detenidos

Este fin de semana más de 80 personas fueron detenidas en el marco de una serie de manifestaciones masivas convocadas por el movimiento "No Kings" contra el presidente Donald Trump.

Las protestas, que se extendieron por los 50 estados de Estados Unidos, denunciaron la situación económica derivada del conflicto con Irán y el accionar de las fuerzas de seguridad federales, alcanzando una participación estimada de 8 millones de personas en más de 3300 localidades.

Incidentes y arrestos en California

El foco de mayor conflictividad se situó en Los Ángeles, donde el medio Los Angeles Times reportó más de 70 arrestos tras una congregación de decenas de miles de personas en el centro de la ciudad.

Aunque la movilización comenzó de forma pacífica, la situación escaló cuando algunos manifestantes comenzaron a lanzar piedras y botellas contra las fuerzas de seguridad.

En respuesta, el Departamento de Policía de Los Ángeles utilizó gas lacrimógeno y gas pimienta para dispersar a la multitud frente al Centro Metropolitano de Detención.

Sobre estos hechos, Bill Essayli, asistente de la fiscal general en el distrito central de California, advirtió a través de sus redes sociales: "Agentes federales han comenzado a arrestar a aquellos que atacaron a nuestro personal en la corte de Los Ángeles. A quienes golpearon bloques de concreto y los arrojaron a nuestros oficiales, los tenemos grabados en video".

El mapa de las movilizaciones nacionales

Más allá de los sucesos en la costa oeste, se registraron ocho detenciones en Denver (Colorado), dos en Portland (Oregón) y una en Dallas (Texas).

En Florida, seguidores del mandatario republicano protagonizaron cruces verbales con manifestantes del movimiento "No Kings" en las inmediaciones de Mar-a-Lago, aunque la policía informó que la situación no pasó a mayores.

La marcha principal tuvo lugar en Mineápolis (Minnesota), ciudad que se ha convertido en el epicentro del malestar contra el ICE y la Patrulla Fronteriza.

El reclamo en esta región se intensificó tras la muerte de los ciudadanos estadounidenses Renee Good y Alex Pretti a manos de agentes federales el pasado mes de enero.

Motivos de la protesta y alcance del movimiento

Los organizadores de la coalición, integrada por unas 400 organizaciones entre las que figuran Amnistía Internacional y la ACLU, señalaron que esta tercera jornada superó ampliamente las convocatorias de junio y octubre de 2025.

Los ejes centrales del reclamo apuntaron a la inflación y la subida de combustibles provocada por lo que definieron como la "guerra ilegal" iniciada por Donald Trump hace un mes en Irán.

A esto se suman las persistentes críticas por los "abusos" del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).

Según los colectivos sociales, la movilización busca frenar lo que consideran un ejercicio de poder desmedido por parte del Ejecutivo nacional, bajo la consigna de que en el país no debe haber "reyes".