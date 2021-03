Una mujer y un hijo no reconocido del exfubolista campeón del mundo Daniel Pasarella denunciaron al entrenador por no querer brindarle su apellido, luego de que ella quedase embarazada cuando salía con el Kaiser y era menor de edad.

Según contó la mujer, quien quedó embarazada a los 16 años, su hijo no consigue trabajo y ahora está preso por venta de estupefecientes y por prostitución.

En el programa el Run Run del Espectáculo de Crónica HD, la madre del hijo no reconocido de Passarella, Mabel Nélida Zabala, sostuvo que había conocido al Kaiser en una fiesta en el Club Argentino de Chacabuco en 1978 y que, tras varios encuentros con el exfutbolsita, la mujer quedó embarazada.

"Daniel me dio la plata para que abortara, pero yo no quería hacerlo. Me sentía con mucha culpa y no me hice el aborto", explicó Mabel al equipo del Run Run del Espectáculo y luego manifesto que con repecto a la relación con Pasarella, ella se sintió "seducida y a la vez estafada".

La mujer se quejó también de que el Kaiser nunca le había dicho que era casado y que ya tenía hijos al momento de conocerla y calificó a Pasarella como una persona huraña, que no muestra su cariño a las personas y es muy egoísta.

.

"Tengo que hacerme tres intervenciones quirúrgicas y una es por un cancer de mama. Yo me pregunto dónde tiene la sensibillidad Daniel Pasarella", apuntó Mabel contra el exentrenador de fútbol.

Al parecer, según contó su abogado, la denunciante y su hijo habrían logrado un acuerdo económico, pero no así el reconocimiento para poder brindarle el apellido, que hace varios años exige el hijo de Mabel.

Por su parte, Christian Daniel Zabala, quien reclama la paternidad de Pasarella, afirmó en comunicación telefónica desde la cárcel, que si el exfutbolista no quiere hacer un análisis de ADN, entonces exige a la Jusiticia que envíe una orden para exhumar los cuerpos de la madre y del hijo fallecido del Kaiser, Sebastían Pasarella.