Por Matías Resano

mresano@cronica.com.ar

"Más que tristeza, siento bronca. Tiene que pagar lo que hizo", reflejó, con marcado malestar, un joven que acude desesperadamente a la Justicia con el fin que su hermano sea finalmente detenido. El hombre clama a las autoridades bajo el afán de culminar con el tormento familiar, desencadenado por los reiterados episodios delictivos y adicciones de su hermano.

En vísperas de las fiestas de fin de año, Nicolás Álvarez fue sorprendido por las autoridades policiales, quienes irrumpieron en su vivienda de la localidad bonaerense de Moreno, en el marco de un allanamiento en búsqueda de su hermano Damián Álvarez. Al joven, de 21 años, lo acusan de haber participado de un robo violento a una propiedad, situada frente a su domicilio, a principios de diciembre pasado.

"Todo este tiempo, apareció con cosas robadas en casa y yo le dije que no trajera más lo que robaba porque no queremos problemas con nadie, y él me prometía que lo iba a dejar"

En este sentido, el propio Nicolás detalló a Crónica que "entraron a una casa vecina, cortaron la luz y luego la molieron a golpes a una chica, intentaron abusarla sexualmente". En el marco de la investigación encabezada por la UFI° 3 de Moreno, Damián no fue detenido, puesto que en aquel procedimiento policial no se hallaba en su hogar.

Por esta razón, su hermano les ruega, con profunda desesperación, a quienes llevan adelante la causa que "lo detengan de una vez. Él debe cumplir por lo que hizo, la condena que sea, debe hacerse responsable y que le sirva para cambiar porque no puede seguir viviendo así".

Curiosamente, Nicolás confesó semejante angustia en la jornada de este jueves, cuando su hermano debía presentarse en la mencionada dependencia judicial pero no lo hizo. "Él nos dice que tiene miedo porque lo amenazan quienes robaron con él. A nosotros nos advirtieron que si involucra a alguien de la banda, nos prenderán fuego la casa pero debe hacerse cargo y declarar ante la Justicia", remarcó el hermano de Damián.

El joven se encuentra bajo libertad condicional desde hace nueves meses, tras ser acusado y apresado por un asalto a una pareja de policías, en febrero de 2019. Sin embargo, su familiar dejó en claro que "en todo este tiempo, apareció con cosas robadas en casa y yo le dije que no trajera más lo que robaba porque no queremos problemas con nadie, y él me prometía que lo iba a dejar".

La causa del accionar delictivo de su hermano, que desencadena un infierno que padece su familia, entre denuncias, y amenazas, Nicolás lo vincula con que "él es adicto a las drogas y al alcohol, tuvo con problemas vinculado con gente muy pesada, vinculada a la venta de estupefacientes. Él llego a eso por las juntas que tuvo".

A su vez, detalló que "empezó a robar marcando las casas, y con la plata que hacía compraba la droga. Después fuimos nosotros sus propias víctimas de sus robos y hemos hecho varias denuncias pero no sirvieron de nada". Bajo este contexto, el hombre enfatizó que "queremos vivir tranquilos, ya no soporto sus reacciones violentas contra nosotros, que le falte el respeto a mi mamá. Siento bronca, más que tristeza, a pesar que es mi hermano. Le pido a la justicia que lo condene y que pague lo que hizo, para que no nos meta más en problemas".