Por Paula Boente

Son pequeñas situaciones cotidianas que están tan naturalizadas que pasan desapercibidas. O ya no tanto. Los micromachismos oradan gota a gota la posibilidad de mayor equidad para hombres y mujeres en todos los ámbitos y se hacen sentir en el mundo laboral.

La consultora Grow, que investiga, sensibiliza, capacita y asesora a organizaciones en el abordaje integral de la temática de género, elaboró un listado con casi 30 conceptos que reflejan comportamientos basados en desigualdad que son reconocibles en el ámbito del trabajo. El estudio, basado en la nota "A lexicon for gender bias in academia and medicine" (que analiza casos del sector médico) propone palabras nuevas para nombrar estas actitudes, identificarlas y así buscar erradicarlas. "Queremos generar discusión alrededor de esos términos. Que reconozcan situaciones. Algunos de estos comportamientos se pueden cambiar si los vemos", apunta Georgina Sticco, cofundadora de Grow.

Mansplaining (explicar algo a una mujer de forma condescendiente o paternalista) es uno de los más difundidos pero es apenas uno de muchos. "Tiene que ver con como se construye el poder a través del conocimiento. Es sobreexplicar", acota la especialista.

Paneles de expositores formados sólo por varones y liderazgo recurrente de hombres, algunos casos

Menciona también las "Tareas womenial" (Womenial tasks): tareas administrativas o serviciales (y generalmente no pagas) desproporcionadamente realizadas por mujeres, por ejemplo, servir café o tomar notas en una reunión de trabajo. Sticco cuenta el caso de una empresa local en la que las mujeres espontáneamente se pusieron de acuerdo para no levantarse cuando un par gerente pidió una bebida. Seguramente, esto empieza a repetirse en muchas compañías. "Si la mujer no accede a tomar nota es mal visto pero si lo hace no le agradecen. Si un hombre realiza la tarea suma puntos y en el caso de la mujer no", explica.

Otros de los términos son bropropation (Cuando un hombre toma crédito por la idea de una mujer que no fue escuchada), el histereotipo (prejuicio de que las mujeres son serviciales y emocionales: y por lo tanto no tienen temperamento para ser líderes), El-ja-vu (como un déjà vu, un líder/jefe que es hombre es reemplazado por otro hombre, seguido por otro hombre), el andropolio (mantener solamente el liderazgo masculino en una industria), el manel de "man" y panel (un panel de expositores conformado totalmente por hombres), Hombrentoreo (Mantoring: un hombre que solamente mentorea otros hombres), Repriwomand (cuando una mujer es penalizada por romper con las expectativas estereotipadas de comportamiento), entre varios otros.

"Hoy el tema que más preocupa a las empresas es el acoso laboral. Hace más de siete años que estamos trabajando y hay cosas que dos años atrás no se veían como problema y ahora sí", destaca Sticco.