La vida en el espacio es algo que de seguro le genera intriga a más de una persona. Por ende, el trabajo de astronauta es de los más extravagantes y la labor es toda una incertidumbre. Esta vez, el canadiense Chris Hadfield, a bordo de la Estación Espacial Internacional (EEI), se animó a despejar dudas y a través de un video develó uno de los tantos misterios: ¿Se puede llorar fuera del Planeta Tierra?

Por lo que se ve, llorar en el espacio no resulta fácil. La falta de gravedad hace que las gotas no caigan y el líquido se acumula progresivamente en el ojo, sosteniéndose en el puente de la nariz. De esta forma, se logra una "bola de lágrimas" que se agranda cada vez más. En el video se ve cómo resultó la dificil tarea y la catarata de comentarios, memes y gifs de parte de los usuarios no tardó en llegar.

"Esta es una pregunta muy común, ¿Se puede llorar en el espacio?" cuestionó el astronauta desde el espacio mismo. "Vamos a intentarlo", sentenció. El astronauta comenzo a hacer una simulación del llanto poniéndose agua en los ojos. "No puedo llorar, pero voy a tomar un poco de agua, la pongo en mi ojo como si estuviera llorando y vemos que pasará, Allá vamos.", manifestó.

En el video se ve cómo se acumula el agua en el ojo, sin caer. "Sin la gravedad, la bola se va haciendo más y más grande hasta que pasa al otro ojo", cuenta. Con los dos ojos nublados, Hadfield iba perdiendo la vista y estuvo a punto de abandonar la misión. Finalmente, el líquido se evaporó y pudo seguir adelante.

Cabe destacar que el astronauta Chris Hadfield es uno de los más famosos en la red y prestigiosos en su profesión. Cuenta con más de 630.000 seguidores en Twitter y unos 145.000 en supágina de Facebook. A través de las redes sociales, comparte habitualmente sus grandes hazañas con fotografías increíbles y vídeos de situaciones curiosas. Pero sin duda, la que tuvo más repercusión fue 'Lágrimas en el espacio (no caen)', ya que tiene más de 400.000 reproducciones en e lcanal de Youtube de la Agencia Espacial de Canadá y cientos de respuestas en Twitter.

Mirá el video