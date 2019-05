La ex inspectora de Control Ciudadano de la Municipalidad de La Plata, Sonia Pellizzari, quien denunció que la despidieron porque trascendieron videos personales suyos con contenido sexual "no asistió a trabajar en casi el 50% de los días del último año", dijeron desde la Comuna y subrayaron que pese a "poner en revisión el caso", la medida quedó efectiva "al comprobar las inasistencias".

"Ya se puso su caso en revisión en el área de Personal, se supervisaron todas las planillas de asistencia y se dejó constancia de que la medida se iba a mantener efectiva atento a que estaban todas las pruebas de que no asistió a trabajar en casi el 50% de los días del último año", dijeron fuentes del Municipio.

Pellizzari denunció que su despido "se trata de un caso de persecución" porque trascendieron videos de contenido sexual que la tienen como protagonista. La ex agente solo trabajaba sábado, domingos y feriados, por lo cual "cuando faltaba todo el fin de semana era como si faltara toda la semana", dijeron las fuentes de la Comuna que remarcaron también que "los franqueros que faltan provocan serios inconvenientes operativos en el área, porque la dotación es limitada".

Según denunció Pellizzari, el telegrama de despido no explica motivos, pero la joven aseguró que sus superiores le comunicaron que la decisión se adoptó al tomar conocimiento de uno de sus videos privados.

"Alguien se enteró que también trabajo como modelo web cam y por eso el despido. Alguien con muy mala intención acercó a las autoridades un video mío de un minuto que es muy difícil de conseguir, no es un video viral", dijo hoy la ex empleada en declaraciones televisivas. "Si lo de la inasistencias fuera cierto me hubieran dicho, nadie me llamó la atención por las faltas", agregó la ex empleada.

La versión se contrapone a la brindada por el Ejecutivo local. "A mitad del último año se ausentó sin justificación o se pidió licencias por enfermedad o vacaciones para no ir a trabajar", dijeron los voceros de la Municipalidad quienes -además- informaron que, de los 56 fines de semana que tiene el año, "por diferentes motivos faltó por lo menos 28 ocasiones".

El caso tomó tal trascendencia que el propio intentendente de La Plata, Julio Garro, se refirió al tema alegando no conocer a la ex inspectora y manifestando "no saber qué videos hizo", pero que, al preguntar en la dirección de Personal le dijeron que "tenía 18 inasistencias en los últimos tres meses".

"El tipo que labura y va todos los días, tiene al lado alguien que no viene a trabajar y no le pasa nada. En el ámbito público, si tenés un trabajo tenés que cumplir", concluyó.