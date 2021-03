Tras luchar contra un cáncer de riñón avanzado por largo tiempo, el actor y humorista Carlos Sánchez (68) falleció a las 6.46 de este martes en el Sanatorio Otamendi, donde se encontraba internado al recibir un tratamiento con morfina.

“Estaba con muchos dolores y le hicieron un tratamiento con morfina, pero ya le bajaron la dosis. Es un paciente de riesgo que hace muchos años que está luchando con esto, pero su estado no es irreversible como se dijo”, había explicado desde su círculo íntimo.

Testimonio de lucha

"En el 2010, mi maravillosa mujer y el doctor me obligaron a hacerme un chequeo. Yo nunca en mi vida me había hecho un chequeo y me encontraron un tumor en el riñón. A los 12 días estaba internado sacándome el tumor. A los 8 meses me hice otro chequeo y no me dio absolutamente nada porque el tumor estaba encapsulado y estaba todo bien. Y, en un acto de soberbia mío y de no hacerle caso a mi mujer, de ir a un oncólogo, nunca me hice más nada. Esta quimio te cansa físicamente, pero no es tan fuerte ni hace que se te caiga el pelo. No tiene otras consecuencias”, declaraba Sánchez, años atrás, en el ciclo de América TV Incorrectas.

La pelea con la enfermedad comenzó en 2010, en donde después de recibir los resultados, le diagnosticaron un cáncer contra el que viene luchando con valentía desde entonces. Comenzó en el riñón y él se hizo los tratamientos correspondientes para combatirlo.

Cabe destacar, que en los últimos años la enfermedad de base había hecho metástasis en el hígado, el páncreas en las dos glándulas suprarrenales, en una costilla y en la cadera. Entonces, nuevamente, Sánchez se sometió a nuevos tratamientos y logró salir adelante.