Campaña de salud en Quilmes: realizan PAP y testeos

En el marco del Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Cuello Uterino, el Municipio de Quilmes lanzó una serie de actividades gratuitas orientadas a la concientización y el acceso a controles de salud en distintos puntos del distrito. Bajo el lema "La prevención salva vidas", la iniciativa busca promover la detección temprana y el cuidado integral de la salud.

Las jornadas incluyen la realización de estudios de Papanicolaou (PAP), testeos de VIH y sífilis, además de talleres informativos y charlas abiertas a la comunidad. Las actividades se desarrollan en centros de atención primaria de la salud (CAPS) y otros espacios comunitarios, con el objetivo de acercar los servicios a los barrios.

Las acciones continúan este viernes 27 de marzo en el CIC La Matera, también en Quilmes Oeste, con nuevas tomas de PAP en horario extendido. Finalmente, el lunes 30 de marzo, la Universidad Nacional de Quilmes será sede de un stand de folletería, entrega de turnos protegidos para estudios y una charla de prevención sobre el cáncer de cuello uterino.



Desde el Gobierno local destacaron la importancia de estas iniciativas para garantizar el acceso a la salud, especialmente en lo referido a enfermedades prevenibles, y remarcaron que la detección temprana resulta clave para mejorar los pronósticos y la calidad de vida de las personas.