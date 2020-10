Néstor Kirchner: una biografía íntima

Se cumplen 10 años de la muerte de Néstor Kirchner, dirigente político, abogado, Gobernador de la provincia de Santa Cruz entre 1991 y 2003, Presidente de la Nación desde el 25 de mayo de 2003 hasta el 10 de diciembre de 2007 y Diputado por la Provincia de Buenos Aires desde 2009 hasta su muerte, el 10 de octubre de 2010, con sólo 60 años.

Ante este aniversario, el productor de cine y escritor Jorge Devoto presentó un libro único que recupera desde diversas miradas, los testimonios para reconstruir la vida íntima y política de un hombre que despertó todo tipo de sentimientos y valoraciones políticas. "Pensé que Néstor merecía el punto de vista de todos los que transitaron su vida, desde sus primeros años en Santa Cruz, su paso como estudiante y militante en La Plata, sus años de intendente, gobernador, presidente. Eso contrapropuse y eso salió: un libro con muchas miradas sobre Néstor"

En su libro "Néstor. El hombre que cambió todo" recupera anécdotas e historias de todas las personas que lo rodearon: desde el Papa Francisco hasta Alberto Fernández, Fernanda Raverta, Rafael Correa, Juan Gelman, Estela de Carlotto, Hebe de Bonafini, José Manuel Zelaya, el Padre Lito, entre otros.

El primer capítulo comienza con las palabras del Presidente Alberto Fernández que esboza: "Néstor tenía sus convicciones y su trayectoria. Asumió en un momento complejo para la Argentina, en pleno default, con los porcentajes de desocupación más altos de la historia, con el aparato productivo y el tejido social muy dañados. Él entedía la política como herramienta de reparación de la injusticia y como motor del cambio social".

Mientras que el ex intendente de Florencio Varela Julio Pereyra, recuerda que en 2001 Néstor Kirchner le aseguró: "Si algún día llego a ser presidente, vamos a hacer el mejor hospital en Florencio Varela".

El autor de "Néstor. El hombre que cambió todo" también comenta que lo enorgullece presentar en este libro, la voz del Papa Francisco "a quien la pedí sus palabras en algún correo electrónico, no con mucha esperanza y de inmediato me envió una carta manuscrita". También agrega la importancia de la juventud a la hora de construir este libro: "El [ Néstor Kirchner] se ponía contento cuando veía a pibes en los actos, en las marchas, cuando los veía participar en política. Siempre me decía: ¿viste allá, los pibes, viste esa columna? Ese dato era clave para él."

En este aniversario, te obsequiamos el primer capítulo de "Néstor. El hombre que cambió todo" para que puedas aprovechar y emocionarte:

Para conseguir el libro completo, podes ingresar a www.cronishop.com.ar La tienda oficial del Grupo Crónica. Hacemos envíos a todo el país, puerta a puerta, para que puedas disfrutar de esta biografía única y diferente sobre Néstor Kirchner.