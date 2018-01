La primera aerolínea low cost habilitada para volar en el país realizó este domingo su vuelo inaugural con pasajeros. Casi al mismo tiempo, el gremio de pilotos advertía por los riesgos de seguridad que suponen estas firmas, mientras el gobierno confirmaba la habilitación de otra empresa para operar en el país.

El titular de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Pablo Biró, señaló que ese sector le está "advirtiendo" al ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, la posibilidad de que haya "una tragedia", a raíz de los problemas técnicos que tuvo un vuelo de prueba de la empresa Flybondi, con el único avión que posee hasta ahora esa compañía low cost.

"El tema del incidente no sería grave, si no fuera por el entorno. Un incidente de este tipo o una falla de esta naturaleza no debería ser un problema para ninguna compañía, pero para esta empresa, que tiene un solo avión, desde el punto de vista comercial solamente ya no es viable. Me pregunto: ¿qué pasa si se rompe ese avión, qué van a hacer con todos los pasajes vendidos?", remarcó el sindicalista.

Insistió en que el proceso de Flybondi es "muy desprolijo, con serias irregularidades, que no nos da ninguna garantía de inversión a partir del capital declarado de 6.000 dólares". En tanto, la firma realizó este domingo su primer viaja hacia Bariloche, y destacó que buscará sumar nuevas rutas aéreas, y multiplicar la cantidad de pasajes vendidos en el país.

Desde el gobierno, por su parte, confirmaron que Norwegian Airlines comenzaría a operar en las próximas semanas, al tiempo que están extendidos los permisos para que Andes, Lasa y Avianca se sumen a la oferta de vuelos en nuestro país.