El PAMI puso en marcha este lunes un operativo de inmunización contra el coronavirus en la Ciudad de Buenos Aires que se lleva a cabo en tres vacunatorios propios, lo que permitirá reforzar la campaña para llegar a más adultos mayores con dosis provistas por el gobierno nacional.



Los vacunatorios PAMI de la Ciudad de Buenos Aires están ubicados en dos anexos del Hospital César Milstein, en los barrios de San Cristóbal y Parque Chacabuco; y en una sede de Villa Devoto.



“Hace muchos meses que queríamos vacunar en la Ciudad de Buenos pero no estábamos pudiendo por algunos contrapuntos con las autoridades. En la Ciudad hay muchos adultos mayores, muchos afiliados nuestros y un riesgo epidemiológico importante, una gran cantidad de contagios, por eso esto un alivio, porque habrá más puntos de vacunación". dijo la titular de PAMI, Luana Volnovich, en el hospital Milstein.



"Hoy, por la intervención del Presidente, estamos vacunando y de este modo colaboramos y garantizamos para que haya más lugares y más vacunas”, agregó.



La funcionaria añadió que “todas las afiliadas y los afiliados, para inscribirse, tienen que seguir usando el canal del gobierno porteño. En ese sentido, no cambia nada. No queremos generar ninguna confusión”, dijo.

“Todas las afiliadas y los afiliados, para inscribirse, tienen que seguir usando el canal del gobierno porteño".





“Estamos muy preocupados por el nivel de ocupación de camas. Miro los mismos datos que miran el Presidente y el jefe de Gobierno de la ciudad y los gobernadores. Sabemos cómo está el sistema de salud. Por eso me preocupa que se tomen decisiones que no están ancladas en los datos”, explicó Volnovich.



"Cada uno de nuestros hospitales y los privados están al borde de la saturación. No queremos llegar a tener que elegir a quién le das un respirador, por eso aplicamos las medidas tomadas por el presidente Alberto Fernández, para no elegir entre una vida o la otra", dijo la funcionaria a Télam.



Y ejemplificó con que en “la ciudad de Buenos Aires hoy la saturación del sistema existe, la exigencia es enorme: estamos con pacientes tres o cuatro horas arriba de la ambulancia”.



Respecto de la entrega de vacunas al organismo, Volnovich sostuvo que "el Ministerio hace un refuerzo con las partidas que nos envía directo a nosotros, habida cuenta de que el Presidente Fernández y el Ministerio están preocupados. Luego, la Ciudad va asignando los turnos y le puede tocar a alguna persona vacunarse en los puntos del PAMI".



Por su parte, Eduardo Pérez, secretario general Técnico Médico de PAMI, expresó que comienza esta vacunación "con las mejores expectativas y después de los problemas que tuvimos con la Ciudad llegamos a un acuerdo y hoy estamos ofreciendo 400 turnos a las afiliadas y afiliados con las vacunas que nos entregó el Ministerio a partir de una orden del presidente Alberto Fernández".



"Tenemos, agregó el funcionario, una altísima proporción de camas ocupadas, en una situación muy dinámica, con saturación no solo de camas sino también de atención de líneas telefónicas, ambulancias, equipos de salud y es muy importante que sigamos con la vacunación, mientras seguimos ampliando la cantidad de camas para los afiliados y afiliadas, ya que es su derecho", abundó.



En los vacunatorios del PAMI se podrán inmunizar de lunes a lunes unas 400 personas por día, 12.000 al mes en un operativo que se suma a los que la obra social lleva adelante en la provincia de Buenos Aires junto con el gobierno local.