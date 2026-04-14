Conflicto en PAMI: paro médico y alerta por el futuro del Programa Remediar

Los médicos de cabecera del PAMI llevan adelante un paro de 72 horas en rechazo a una resolución que, según denuncian, implica un fuerte recorte en sus ingresos y pone en riesgo la continuidad de la atención.

De acuerdo con el gremio que los representa, la medida fue presentada por el organismo como un "ordenamiento" del sistema. Sin embargo, aseguran que en la práctica modifica las condiciones laborales y reduce de manera significativa la remuneración real de los profesionales, tornando inviable la prestación del servicio médico a los afiliados.

En paralelo, la FESINTRAS advirtió sobre el vaciamiento y el posible cierre del Programa Remediar, una política pública destinada a garantizar el acceso a medicamentos esenciales para personas sin cobertura de salud.

En ese marco, Hernán Corredoira, secretario general del Sindicato Unido de Trabajadores y Empleados de PAMI y referente de FESINTRAS, expresó su preocupación en declaraciones a Radio FMQ. "Se está hablando de la eliminación del plan Remediar, lo cual es muy grave. Era un plan de asistencia para las personas que no tenían ningún tipo de cobertura médica", señaló.

El dirigente también vinculó la situación con una política más amplia: "Esto es una línea del gobierno de ajustar a la salud pública. Este principio de ajuste es porque quieren romper el modelo de salud", afirmó.

Respecto de la medida de fuerza, Corredoira sostuvo que "este paro es un llamado de atención para que se den cuenta que esta modificación afecta". En ese sentido, graficó el impacto económico en los profesionales: "Un médico cobra un alfajor por atender a un afiliado, son 2100 pesos".