En los últimos días, los partidos políticos están definiendo a sus candidatos de cara a las PASO del 12 de septiembre. En este marco, le consultaron a Pablo Echarry, conocido en el ambiente por su militancia en el peronismo, si estaría dispuesto a candidatearse y en qué puestos. El actor reconoció que se ve ligado a la política en un futuro.

Más allá de su profesión actoral y como productor, estuvo involucrado durante 14 años en la administración de la Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes (SAGAI), que es el sindicato que defiende los derechos de los actores. Sin embargo, es la primera vez que el esposo de Nancy Dupláa habla de sus intenciones de ocupar un cargo en el sector público.

Este hombre me enseñó que el miedo no es una opción a la hora de defender mis intereses y los de mi familia.



Que la política es una herramienta maravillosa.



Y a darme cuenta de que,en verdad,soy libre.



Eternamente gracias❤️ pic.twitter.com/SdyvRXPXz1 — Pablo Echarri (@echarripablo1) October 27, 2019

"La política está dentro mío, ya los 14 años de SAGAI han definido a un político de alguna manera, con el deseo y el placer que me causa hacer política, es decir utilizar la herramienta política para cambiar la realidad, porque lo que hacemos con mis compañeros de SAGAI es cambiar la calidad de vida del colectivo. Eso es fáctico y palpable", aseguró en el programa radial de su cuñado Quique Dupláa.

El futuro tiene color político

Por otra parte, aseguró que si bien tiene estas intenciones, no es algo que vaya a concretar en lo próximo ya que acaba de montar su productora en un lugar físico y prefiere poner todas sus energías en que este proyecto rinda sus frutos. "Son un poco incompatibles esas dos cosas, estar trabajando con lo que es el sector privado y luego gestar con el sector político es un poco difícil. Pero no lo descarto, porque a mis 60 puedo llegar a tener la posibilidad de poder despuntar el vicio en el aspecto político", agregó.

.

Si tuviese que elegir en este momento en qué puesto le gustaría arrancar, confirmó que se animaría a dos. "No sé si lo que elegiría tendría que ver con lo legislativo, con ser diputado. Prefiero lo ejecutivo porque los años de SAGAI me dieron mucha experiencia administrativa. A mí me gusta mucho la intendencia, me parece que en un municipio podría volcarme y darle rienda suelta al político que hay en mí, que se va puliendo, creciendo y agregando herramientas", sentenció.

Farándula política

No es el único del medio que se animó a hablar de un futuro en la política. De hecho, Cinthia Fernández y Facundo Manesya confirmaron su participación para las próximas elecciones. La panelista confirmó que irá como diputada provincial por el mismo partido que Amalia Granata.

Trabajando en equipo y reunidos proyectando el 2021. Muchas gracias @cesarcarozza y Candidata a Dip Nac @cinthifernandez pic.twitter.com/uAgey04Ued — UNITE Nacional (@UNITEconVOS) September 4, 2020

"La propuesta fue hace cinco meses. Yo entiendo que no tengo una formación en la política, pero también hay un montón de gente que ejerce en la política que está ahí por ser el 'hijo de'. Yo creo que no hay que juzgar y que depende de cada persona", aseguró a mediados de junio en LAM.

Por su parte, el neurocientífico mediático confirmó fue presentado este sábado por la Unión Cívica Radical (UCR) como su alfil en la provincia de Buenos Aires, también por un lugar en la Cámara de Diputados.

"Es tiempo de estar presentes. Por eso, decidí aceptar la invitación que me hizo la Unión Cívica Radical y participar en las próximas elecciones. Esta es la lucha de nuestras vidas. Y vamos a estar hasta el final", confirmó en sus redes sociales.