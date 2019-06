Los vecinos de La Plata están preocupados por la actitud de un hombre que en el último tiempo apareció en la ciudad con una desagradable y repudiable actitud: se masturba frente a las mujeres.

El depravado fue filmado en las primeras horas del lunes feriado, mientras se encontraba en el palier de un edificio, y se masturbaba a plena luz del día.

Sin embargo, este no fue el primer caso en el que se lo agarra al sujeto, que tiene entre 25 y 30 años, con las manos en la masa. Su modus operandi consiste en tocar el timbre, hablar con quien atiende –hasta se ha hecho pasar por el vendedor de agua envasada– y, si alguien baja, se muestra masturbándose.

Incluso en un edificio de la calle 3, entre 60 y 61, varias vecinas han tenido que lidiar con él los casualmente los días lunes, en un horario similar –alrededor del mediodía– y tocando el timbre de los departamentos del mismo piso.

“#Acosador. Toca portero y al bajar, lo encontrás masturbándose. Siempre anda en bici. La cana no puede hacer nada porque cuando llega, él ya no está, así que nos cuidamos difundiendo su foto”, es un posteo de la usuaria @Evelyn_03 alertando sobre el caso.

Otro comentario indica que “el viernes asistí a una piba a la que este mal cagado atacó, en 57 entre 1 y 2”, según consigna ANDigital. Tras observar las imágenes en cuestión, una de las mujeres damnificadas relató que “el sábado a la mañana el mismo tipo estaba parado en la calle; pasé por al lado y me dijo '¿te puedo preguntar algo?', yo le dije no y seguí caminando. En el momento me pareció raro porque si quería preguntar algo hubiera no iba al kiosco de la misma cuadra, que estaba abierto”.