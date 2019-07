Un joven de 22 años asistió a un boliche ubicado en la Ruta Nacional 168 de la ciudad de Santa Fe para festejar el Día del Amigo junto a sus pares, pero el festejo casi termina en tragedia porque el joven fue salvajemente golpeados por un patovica, que le dejó graves heridas en su cara. En tanto, se viralizaron en la redes sociales un video en el cual se ve al sujeto golpeando a la víctima.

Fuentes policiales indicaron que el hecho ocurrió el domingo a las 5 de la mañana, cuando Ezequiel asistió a un boliche de esa zona santafesina junto a amigos, sin embargo, horas más tarde todo se complicó.

En el video se observa una pelea entre ambos y se ven los golpes del personal de seguridad del boliche. Uno de los momentos más fuertes del video es cuando el muchacho queda tirado en el piso y nadie lo asiste, ni se preocupa por saber si está bien.

“Yo estaba en el baño mientras mis amigos me esperaban en la puerta. Cuando salí este hombre me preguntó qué me pasaba, me empezó a empujar y me llevó hasta la puerta del boliche”, dijo el joven al medio Aire de Santa Fe.

Brutal golpiza a joven. (Gentileza Aire de Santa Fe).

Según el joven, cuando le pidió volver a entrar porque estaba con sus amigos, el hombre le dio un primer golpe en la boca. “Después me fui para atrás y vi que sacó un elemento contundente. Me pegó con eso en la nariz, me caí y a partir de ahí no me acuerdo nada más”, contó.

“Al rato me levantaron unas chicas y un policía y me apoyaron en auto hasta que vino mi viejo”, relató Ezequiel. También se refirió a lo sucedido hace un tiempo atrás con el mismo hombre. El chico estaba con una gorra en el boliche cuando el encargado de la seguridad lo obligó a sacársela. “Como no le hice caso me agarró del cuello y me pegó”, aseguró.

El patovica sería echado del lugar. (Gentileza Aire de Santa Fe).

En cuanto a las denuncias, su padre Hugo dijo que la vez anterior también lo notificaron en la comisaría pero no pasó nada. “Cuando lo golpeó por primera vez yo fui al boliche y hablé con él en las oficinas, pero negó lo que había hecho”, recordó.

Respecto a la última golpiza que recibió su hijo, contó que los dueños del lugar le enviaron un mensaje por WhatsApp en el que le escribieron que “hoy lo echaban porque ese tipo no puede trabajar nunca más”. Asimismo, el hombre aclaró que le anunciaron que se iban a comunicar personalmente.

Hugo, que hace 22 años trabaja como inspector de espectáculos, recordó que en varias oportunidades intercambió discusiones con el hombre que golpeó a su hijo debido al proceder violento del patovica.

Por último, el padre de Ezequiel aclaró que lo que pasó es “algo personal” y que “no menciono al boliche porque no tiene nada que ver y tampoco puedo meter a todo el personal de seguridad en la misma bolsa”.