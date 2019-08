Por Matías Resano

Por si fuera poco, la conjunción de dolencias y el estado deteriorado de Santi profundizaron un neuromotriz, el cual su madre explicó que "él parece un chico de 12 años".

"Hace 10 años que la venimos peleando y ahora estamos esperando que nos den la fecha para su nueva cirugía, que será la número 54. Hay que sacarle una prótesis vascular", detalló Julieta Torres el delicado estado de salud de su hijo, Santiago. El joven padece meningocele, que a su vez desencadenó cuadros de hidrocefalia, esclerosis múltiple e insuficiencia respiratoria crónica, que lo obliga a estar conectado a un respirador artificial.

Por si fuera poco, la conjunción de dolencias y el estado deteriorado de Santi profundizaron un neuromotriz, el cual su madre explicó que "él parece un chico de 12 años". En consecuencia, la historia clínica del paciente está marcada por una desmejora constante que agrava día a día su salud, y registra un trasplante renal en 2013, siendo su mamá la donante, y un cáncer de esófago en 2016.

El tratamiento pertinente y las intervenciones quirúrgicas las llevó a cabo en la Clínica Colón de la ciudad de Mar del Plata, desde 2012. Por esta razón, periódicamente Santiago viajaba desde Quilmes, de donde es oriundo, hasta La Feliz. Sin embargo, en 2018 sufrió una descompensación que casi le causa la muerte, y las autoridades médicas le informaron a Torres que no había otra alternativa que alojarse en el mencionado punto turístico.

Por lo tanto, ella comenzó de nuevo, una vez más, abandonando su casa e incluso su trabajo, y desde entonces no ha logrado recuperar su actividad laboral. Ante la falta de ingresos, la progenitora no ha podido abonar los últimos dos meses de alquiler y el dueño de la propiedad le anunció: "Ya no te puedo aguantar más".

Una afirmación que la impulsó a "decirle a mi hijo que pienso en vender mi hígado porque no consigo trabajo, y mis otros dos hijos, de 18 años y 13 años, comen media comida y es injusto vivir así", le confesó Julieta a Crónica. La desconsolada madre dejó en claro que "fui a todos lados en busca de un trabajo que me permita solventar los gastos diarios, no estoy pidiendo que me regalen nada".

Por ello, mientras ruega por la vida de su hijo, dado que "todos los días está al borde de la muerte", la mujer también implora por una ayuda, por una oferta laboral, que espera con angustia, pegada a su télefono: (0223) 62-85592.