Un perro de raza dogo argentino mató a un beba de 2 años, tras ser atacada por el can, en el partido bonaerense de Ensenada y un hombre mató a un perro, luego de torturarlo y masacrarlo.

Estos hechos reflotaron las discusiones sobre la crianza de los animales domésticos, así como la responsabilidad de las personas y la falta de información importante a la hora de tener a una mascota de compañía.

En ese sentido, el doctor en Ciencias Veterinarias Juan Romero (M.N. 3010) aseveró en diálogo con crónica.com.ar que "no existen perros asesinos de nacimiento" y que los accidentes fatales con perros no están relacionados por "una cuestión racial" del animal, sino por "la información sobre el perro".

De esta forma, Romero aclaró que según estudios científicos los accidentes con mordida de canes ocurren en un "63 po ciento con perros mestizos medianos" y el "85 por ciento de los accidentes ocurren con niños, vecinos y la familia" del animal.

"No hay perros asesinos de nacimiento, no es un tema racial. Saquémonos esto de la cabeza, eso no existe, es un concepto humanoide o cuando humanizamos a un animal. No hay razas que nacen con las ganas de morder", consideró el médico veterinario con respecto a la falsa creencia de que este tipo de razas son más propensas a la agresividad, en relación al caso de la nena de 2 años que fue asesinada por la mordida de un can.

Dogo argentino que mató a la bebé de dos años

Por lo tanto, el doctor Romero enumeró una serie de consejos a la hora de entender porqué un perro puede llagar a asesinar a una persona, qué precauciones hay que tomar y que debe hacerse:

El destete del cachorro

"Un perro debe ser desmadrado o destetado de la madre alrededor de los 60 días de edad y no antes. Porque de esa manera, la madre logra con los cachorros inhibir la mordida. Como término técnico significa que el perro pueda medir la potencia de la mordida según el estímulo. Si no, a un perro lo despertaste y se te tira encima como si fuera un león", explicó el especialista.

Así, la importancia de mantener a un perro con su madre durante al menos 60 días hace que su progenitora le enseñe a su cachorro a medir la potencia de su mordida y que esto, según Romero, "no se transforme en un accidente fatal".

Sociabilización del perro

"La segunda cosa a tener en cuenta es la falta de sociabilización, es decir, que entre los 60 días hasta los 4 meses, el perro debe ser sociabilizado con el mundo que lo rodea en todas sus variables", destacó.

Para el veterinario un mal consejo es el de no sacar al can a la calle, porque "una cosa es que no pise vereda porque no tiene su plan de vacunación completo y otra cosa es que no salga a la calle directamente".

De esta manera, Romero consideró que es de vital importancia que "un cachorro tome contacto con el mundo interior y exterior, tanto arriba de un auto, como a upa, en una mochila, en el canasto de una bicicleta o en mil formas". Por lo tanto, el médico veterinario resaltó pero es "imperioso que alguien se ocupe de que esto ocurra".

Adiestramiento del animal

"La tercer cosa es adiestrar al perro de la misma manera que educamos a nuestro hijos, es decir, buscando la persona idónea para que lo adiestre sin violencia y el animal responda con el liderazgo correcto", subrayó Romero.

Nunca dejar a un nene menor de 4 años sólo con un perro

"Por último. jamás debe ponerse a un perro de ese tamaño con un chico de menos de cuatro años. Jamás dejaría solo a un chico con un perro de más de 20 kilos".

El especialista en medicina veterinaria y crianza de animales domésticos insistió en que hay que hacer hincapié en "la responsabilidad de las personas" o lo que se llama "tenencia responsable" a la hora de tener un perro en la familia.

Romero admitió que o sucedió con la nena de 2 años "es un accidente terrible" que no quisiera que le ocurra a nadie, pero al mismo tiempo reflexionó que el lamentable suceso ahora debe servir "para aprender que no cualquiera cría a un perro y que tampoco se educa sólo".

Perro masacrado en Villa Ballester

En relación con el perro masacrado completamente por su dueño, que fue denunciado este jueves por los vecinos de Villa Ballester, Romero recordó la ley 14.346, que da la pena máxima de un año de prisión a todo aquel que hay maltratado con crueldad a un anima, es una "ley anacrónica si la persona no tiene antecedentes, ese año de prisión queda en suspenso, a pesar de haber liberado lo que se llama frenos inhibitorios, es decir la inhibición frontal de los seres humanos, para comportarse en sociedad"

"El castigo debería ser ejemplar., pero lamentablemente los elementos legales no existen para poder lograrlo de la manera que corresponde", protestó el especialista.

Por otro lado, el veterinario lamentó también que "muchas veces las autoridades no le dan la importancia necesaria al caso" y advirtió que si una persona usa "su inhibición frontal para maltratar o matar a un animal por su condición de debilidad", también puede hacer lo mismo "con los más débiles de su género", lo que lo convierte en alguien "peligrosos para la sociedad".

