El Día del Maestro se conmemora para rendirle homenaje a "El padre del aula", Domingo Faustino Sarmiento, quien murió el 11 de septiembre de 1888. También se celebra el nacimiento de San Juan Bautista de La Salle, Patrono de los educadores con distintivos festejos en todas las escuelas y colegios del país.

En 1943, la Primera Conferencia de Ministros y Directores de Educación de las Repúblicas Americanas, celebrada en Panamá, resolvió decretar el 11 de setiembre como Día del Maestro para todo el continente americano en honor al fallecimiento de Sarmiento, pero también en reconocimiento a la importancia que implica el trabajo y disposición de todos los maestros que día a día realizan su trabajo en las escuelas.

"Considerado: que es actividad fundamental de la escuela la educación de los sentimientos, por cuyo motivo no debe olvidarse que entre ellos figura en primer plano la gratitud y la devoción debidas al maestro de la escuela primaria, que su abnegación y sacrificio guía los primeros pasos de nuestras generaciones y orienta el porvenir espiritual y cultural de nuestros pueblos; que ninguna fecha ha de ser más oportuna para celebrar el día del maestro que el 11 de septiembre, día que pasó a la inmortalidad, en el año 1888, el prócer argentino Domingo Faustino Sarmiento", señala la resolución que establece la celebración.

El 11 de setiembre de 1888 fallecía en Asunción, Paraguay. Fue una personalidad política, literaria e intelectual que mantuvo entre sus principales preocupaciones una idea de educación pública que resultara para la época la vía de conducción del Estado argentino hacia el progreso y al culto de la civilización.

Se desempeñó como escritor, político, docente, periodista y militar. Además de todo eso, fue Gobernador de la Provincia de San Juan entre los períodos de 1862 y 1864, luego Presidente de la Nación Argentina entre los años 1868 y 1874, Senador por su provincia durante los años 1874 y 1879 y Ministro del Interior en el año 1879.

Mientras ejerció el cargo de Gobernador decretó la Ley de enseñanza obligatoria primaria; luego, como Jefe de Estado con todos sus esfuerzos consiguió triplicar la población escolar (de lo que eran treinta mil, pasaron a ser cien mil alumnos).

Creó numerosos establecimientos educativos, y escpacios como la Academia de Ciencias, la Biblioteca Nacional de Maestros, la Universidad Nacional de San Juan, la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, el Observatorio Astronómico de Córdoba, entre otros establecimientos más.

¿Es feriado?

Es una gran duda entre muchos. Sin embargo, más allá de la confusión, no es un feriado nacional pero al ser un día conmemorativo no hay clases tanto en los jardines, como escuelas ni colegios, ya sean públicos o privados. En Argentina, se festeja el Día del Maestro y de la Maestra en esa fecha, el mismo martes 11 de Septiembre y no se traslada a otro día.