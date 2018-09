La fuga de gas tuvo lugar desde la madrugada de este sábado en un caño maestro ubicado en la intersección de Perdriel y 25 de Mayo, frente a una estación de servicio, en el distrito bonaerense de San Martín.

Bomberos Voluntarios y personal de la distribuidora Naturgy trabajaron en el control de la rotura, mientras personal de Defensa Civil evitó el acceso peatonal y vehícular a la zona.

La empresa Naturgy Energy Group, a través de su vocera Bettina Llapur, dio su versión a Crónica: "La situación en San Martín está totalmente controlada. No hay ningún riesgo. No es necesaria la evacuación y no habrá corte de servicio domiciliario de gas. La luz se cortó por precaución. El gas se está venteando y no hay riesgo alguno".

Por otro lado, una de las vecinas del lugar comentó que en el barrio "están muy preocupados por el siniestro" y "no tienen electricidad desde el sábado".

Desde la Municipalidad de San Martín entienden que por el horario en que inició el incidente, cerca de las 4 de la mañana, no son muchas las posibilidades de que la obra de repavimentación de la calle 25 de Mayo haya causado el escape, pero esperan pericias.