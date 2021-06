El jueves comenzó una nueva edición de “ La Voz Argentina” el reality de música que se transmite por la pantalla de Telefé, y resulta inevitable no recordar la primera final del certamen, de la que ya pasaron nueve años, y tuvo como ganador a Gustavo Corvalán.

El joven santafesino era oficial de construcción pero amaba cantar. Así fue cómo llegó al ciclo de canto, donde eligió a Soledad Pastorutti como su coach y llegó a ganar el premio mayor.

El joven santafesino ganó el premio de 50 mil pesos.

En aquel entonces el premio consistía en una suma de 50 mil pesos, que Gustavo invirtió en la construcción de su casa, además de un contrato con Universal Music mediante el que pudo comenzar su carrera artistica como solista.

"La verdad que tengo los mejores recuerdos. Fue el puntapié para iniciarme a vivir de la música, y hasta el día de hoy lo logré. Recuerdo el aprendizaje, conocer gente tan importante, y amigos de otras provincias que hasta hoy sigo teniendo contacto. Fue una de las mejores experiencias que tuve en mi vida”, recordó el ex ganador en una entrevista con "Gente".

.

Además, Corvalán habló del vínculo con "La Sole", que al día de hoy lo mantienen: "Yo empecé en la música escuchándola a ella. Haber compartido y ganado el programa junto a ella fue un plus al sueño de conocerla”.

Y agregó: “Seguimos en contacto y hay ideas y proyectos de grabaciones. Estuvimos trabajando juntos en su momento, y me encanta que siempre está reinventándose. Yo la estoy siguiendo, y a la vez ella sigue mi carrera y se preocupa por mi familia. Espero que pronto salgan buenas noticias junto a ella”.

En esa línea, también destacó el buen trato que recibió de parte del canal "en todo momento". "Desde la producción del programa hasta la gente que estaba detrás de cámara, la mejor”, detalló y afirmó que se llevó "grandes personas del show”. Una vez que ganó el programa, firmó contrato con Universal Music, y ellos pasaron a manejarle los shows.

.

No obstante, habló de su repentino ascenso a la fama, y detalló que "si no estás bien parado sobre la tierra, podes desvariar y no está bueno". "Por suerte eso a mí no me pasó”, añadió.

Al ser consultado sobre si se puede vivir de la música luego de haber dejado “La Voz”, Gustavo respondió afirmativamente: “Yo creo que se puede vivir de la música sin un programa, porque importa el empeño que le pongas a tu carrera y la dedicación para poder lograr algo con un nombre propio”.

“Pasó con varios artistas, algunos tienen más suerte que otros y en poco tiempo se convierten en algo lindo y luego pasan de moda. Hay otros que perduran para siempre, y la verdad que a mí me gustaría perdurar para siempre en la música”, agregó.

.

Sin embargo, la llegada de la pandemia de coronavirus golpeó a muchos sectores, y el rubro de la música no fue la excepción. En ese sentido Corvalán contó que durante ese período tuvo que buscar trabajos alternativos como hacer delivery, aunque actualmente no lo hace más.

"El encierro fue lo primero que me causó un poco de depresión, y empecé a volverme loco estando encerrado ya que estaba viviendo sólo de la música y en ese momento no se podía hacer nada. Me bajoneó mucho y si bien ayudaba a mi familia, lo que realmente yo quería era salir un poco y sentirme más útil desde otro lugar”, contó,

“Los músicos, actores y artistas que vivimos en la noche, queremos volver y salir adelante, espero que pase pronto”, concluyó.