El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó este lunes el alerta naranja por la intensa ola de calor que se registra en la Ciudad de Buenos Aires, y la hizo extensiva a Ezeiza, La Plata y Esteban Echeverría.



El riesgo moderado-alto en las condiciones climáticas afectan la salud de personas mayores y con enfermedades crónicas, embarazadas, niños y bebés, quienes componen el grupo más vulnerable.

Este martes se espera cielo parcialmente nublado, vientos leves a moderados del sector norte, cálido y húmedo con elevada sensación térmica y tiempo inestable para la tarde, con probabilidad de tormentas aisladas. La temperatura mínima estará en los 28 grados y la máxima, en los 37.



¿ Qué es una ola de calor ?



Según el sitio web del SMN, una ola de calor se define como un período en el cual las temperaturas máximas y mínimas igualan o superan, por lo menos durante 3 días consecutivos y en forma simultánea, ciertos umbrales que dependen de cada localidad.



Esos umbrales se establecen en base al denominado Percentil 90 (P90), que también puede verse como la temperatura por encima de la cual uno se encuentra dentro del 10% de temperaturas más altas para ese lugar, acorde al registro histórico de cada localidad. Superado ese umbral, se considera que una temperatura es extrema.



¿ Qué se recomienda ante una ola de calor ?



- Aumentar el consumo de líquidos sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.



-No exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 11 y las 17 horas).



- Evitar las bebidas alcohólicas o muy azucaradas.



- Evitar comidas muy abundantes.



- Ingerir verduras y frutas.



- Reducir la actividad física.



- Usar ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.



- Permanecer en espacios ventilados o acondicionados.



- Recordar que no existe un tratamiento farmacológico contra el Golpe de Calor y sólo los métodos clásicos, citados arriba, pueden prevenirlo y contrarrestarlo.



- Ante dolor de cabeza; vértigos; náuseas; confusión; convulsiones y pérdida de conciencia; piel enrojecida, caliente y seca; respiración y pulso débil, y elevada temperatura corporal (entre 41 y 42 grados centígrados), se deberá actuar de la siguiente manera: trasladar al afectado a la sombra, a un lugar fresco y tranquilo; hacer que mantenga la cabeza un poco alta; intentar refrescarlo, mojándole la ropa, aplicándole hielo en la cabeza, dándole de beber agua fresca o un poco salada, y solicitar ayuda médica.



Pronóstico extendido



El miércoles se prevé cielo parcialmente nublado o nublado, probabilidad de lluvias y tormentas, luego mejorando, con vientos moderados del sector norte, cambiando al sector oeste. Las marcas térmicas serán un poco más bajas pero no dejarán de ser sofocantes (oscilarán entre los 25 y los 33 grados).



El jueves se espera cielo parcialmente nublado o nublado, vientos moderados del sector oeste, rotando al sector sur y luego al este, con tiempo inestable por la tarde-noche y temperaturas que irán de los 22 a los 27 grados.