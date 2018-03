Sucursal de AFIP en la capital salteña.

Lo que habría hecho este sujeto, de apellido Lazarovich, fue cambiar su nombre Sergio por Sergia. No se sometió a ninguna cirugía de cambio de sexo, simplemente cambió su nombre para alcanzar la jubilación 5 años antes, según lo que marca la ley.



Según publica el sitio informatesalta.com.ar, el caso en la AFIP local es conocido, pero nadie se anima a decir nada en el organismo nacional.



Sergio, o Sergia, trabajaba en el sector administrativo de la entidad, se casó y se separó en dos oportunidades, tiene hijos y actualmente está en pareja con una chica más joven que él. Su apodo es "La llama". Pero además, este trabajador no es muy querido porque justamente no se caracteriza por ser un laburante. "Toda la vida se la pasó de licencia en licencia para no trabajar", dijo un trabajador de la AFIP.



Un largo proceso



Todo proceso legal de cambio de sexo debe pasar por el Registro Civil para quedar asentado. Por eso, el citado medio se comunicó con Matías Assennato, director del Registro Civil de Salta. Nos dijo que el caso de Sergio Lazarovich pasó por las oficinas del Registro Civil. "Hizo todo el trámite allá, su caso es re conocido, llevó bastante tiempo y generó discusiones, hasta que hace poco se lo autorizaron. Inicialmente se lo negaban pero él se amparó en la Ley de Identidad de Género. Fue un largo proceso administrativo", remarcó el funcionario salteño.