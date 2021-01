El Gobierno de Santiago del Estero dispuso que, a partir del próximo sábado, se exigirá hisopado en algunos casos para ingresar a la provincia, ante el incremento de contagios registrados en los últimos días, mientras que el gobernador Gerardo Zamora pidió “cuidarnos y cuidar a los demás” ante lo que definió como una "peligrosa" circulación del virus.



“Existe una importante circulación comunitaria del virus, por lo tanto, es imprescindible cumplir los protocolos preventivos, sobre todo las personas de grupos de riesgo, ya sea con edad avanzada o enfermedades preexistentes”, sostuvo Zamora en un mensaje difundido anoche a través de sus redes sociales.

En tanto, el Comité de Emergencia (COE) provincial dispuso que a partir del sábado 9 para ingresar a la provincia se exigirá el hisopado negativo de PCR -de hasta 72 horas cómo máximo de realizado- más la declaración jurada o instalar registrándose en la aplicación CuidarSE.

.

Sin embargo, se aclaró que “el convenio de libre circulación entre la provincias del NOA (Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja y Tucumán) sigue vigente y, por lo tanto, no se exige hisopado en la región por parte de la provincia”.A la vez, detallaron que, “en el caso de pasajeros por vía área, si llegan sin el hisopado, se les realizara el mismo en forma gratuita a su arribo en el aeropuerto, más declaración jurada o APP”."En el caso de que un residente de nuestra provincia necesite trasladarse a una provincia que no participa del acuerdo turístico (como Córdoba, Santa Fe, por ejemplo) y por menos de 72 horas podrá hisoparse antes de salir de manera gratuita y reingresar al territorio provincial en un plazo no mayor a 72 horas”, se explicó.En el último resumen semanal, se indicó que el número de casos fue de 730, mientras que el promedio diario de contagios en los últimos 8 días fue de 91,25 casos positivos y el porcentaje de ocupación de camas Covid es de 40% en terapia intensiva, y leves y moderados 30%.

.

#Coronavirus Información Ministerio Salud Lunes 4/1Se registraron 94 casos positivos, de 306 muestras... Publicado por Gerardo Zamora en Lunes, 4 de enero de 2021

“Es necesario recordar que tenemos circulación comunitaria y en la última semana, conforme al presente informe, se han duplicado los contagios y la ocupación de camas Covid-19”, indicaron desde el COE."Es fundamental el cumplimiento de las medidas de prevención y protocolos vigentes, evitando los contactos estrechos con personas que no sean del grupo familiar conviviente; mantener siempre la distancia social, como el uso correcto del tapabocas y la higiene permanente de las manos”, concluyeron.