Respecto al acto, el ex combatiente dijo que "el homenaje de hoy estuvo porque se superó la perspectiva con la gente que había. Estuvimos desde las 19 de ayer haciendo la vigilia y bueno, viendo si la gente se anima a sumarse cada día patrio, no sólo los 9 de julio o 25 de mayo, que siempre se acuerde que el 2 de abril hay que usar la escarapela como se usan los demas días. Hoy mi nieta fue a la escuela con la escarapela y era la única que estaba con ella puesta, no la tenían ni los alumnos ni la maestra".

Sobre la situación actual de los ex combatientes, José agregó que "sobrevivimos, si no pudiéramos sobrevivir, seríamos uno más de los 500 muchachos que se suicidaron. Estamos sobreviviendo a todo contra la marea, la gente ve a un uniformado y te mira, no estamos pidiendo nada en la calle, y parece como si lo hiciéramos y no hay una reconocimiento, no tanto por nosotros sino por los caídos que quedaron".