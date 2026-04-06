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Lunes, 6 de abril de 2026

Quilmes: el Concejo Deliberante realiza una sesión especial por Malvinas

Desde el cuerpo legislativo local destacaron la importancia de mantener viva la memoria colectiva.

Redacción FMQ

El Concejo Deliberante de Quilmes llevará adelante este lunes 6 de abril una sesión especial en conmemoración del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. La convocatoria fue oficializada mediante la Resolución N° 1184/2026, firmada el 1° de abril.

La sesión está prevista para las 11 de la mañana y tendrá como eje central rendir homenaje a quienes participaron del conflicto bélico de 1982, así como recordar a los soldados que perdieron la vida. La iniciativa se enmarca en lo establecido por la normativa vigente que fija el 2 de abril como fecha de conmemoración a nivel nacional.

Desde el cuerpo legislativo local destacaron la importancia de mantener viva la memoria colectiva y reafirmar el reconocimiento a los excombatientes, en una jornada que buscará reflexionar sobre el significado histórico y social de Malvinas.

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