Quilmes: el Concejo Deliberante realiza una sesión especial por Malvinas

El Concejo Deliberante de Quilmes llevará adelante este lunes 6 de abril una sesión especial en conmemoración del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. La convocatoria fue oficializada mediante la Resolución N° 1184/2026, firmada el 1° de abril.

La sesión está prevista para las 11 de la mañana y tendrá como eje central rendir homenaje a quienes participaron del conflicto bélico de 1982, así como recordar a los soldados que perdieron la vida. La iniciativa se enmarca en lo establecido por la normativa vigente que fija el 2 de abril como fecha de conmemoración a nivel nacional.

Desde el cuerpo legislativo local destacaron la importancia de mantener viva la memoria colectiva y reafirmar el reconocimiento a los excombatientes, en una jornada que buscará reflexionar sobre el significado histórico y social de Malvinas.