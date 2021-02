El fenómeno del sugardating está cada vez más en alza. Si la idea era poder tener una cita con las aplicaciones ya conocidas como Tinder, Badoo y Happn, entre otros, con las plataformas como SugarDaters es posible establecer una relación "sexo-afectiva", donde el interés económico está por delante. Pese a los argumentos de la empresa, muchso especialistas aseguran que se trata de una forma encubuierta de prostitución.

Con esta aplicación hombres, mujeres y no binarios podrán ofrecer una relación a cambio de soporte económico y a la inversa. A pesar de que muchos especialistas aseguran que se trata de una menara de encubrir un estilo de prostitución, desde la empresa argumentaron al diario Clarín que "la conexión emocional y las expectativas que se tienen de cara a una relación sugar son conceptos que no se dan en la prostitución" y que las personas "eligen con quién quieren salir y con quién no", a diferencia de la prostitución, por la que el objetivo "es tener muchos clientes, sean cuales sean, sin importar la afinidad o la atracción".

Los perfiles de esta red social de citas se asemeja a adentrarse a una dark web o web oscura, ya que los sugardaters no comparten sus datos personales, más allá de sus fotos y la edad, y porque la actividad roza con las practicas de la prostitución. Previo a tener una cita y a que los usuarios salgan entre ellos como si fuesen pareja, que es lo ellos buscarían, debe haber una ayuda económica de alguna forma y el sexo forma parte del acuerdo si así fue pautado por ambos en ese momento.

Sugar Dady, Sugar Mama, Toy Boy y Sugar Baby: Los perfiles del "sugardating"

Según se especifica en sugardatings, puede haber tanto Sugar Dadies, que son quienes proveen económicamente y Sugar Babies, quienes reciben el apoyo económico y a cambio tienen una relación con el proveedor; o puede ser a la inversa, Sugar Mamma que ofrezcan su soporte monetario y Toy Boys que lo reciban, también a cambio de relaciones "sexo-afectivas".

"Me cansé de los pendejos histéricos. Quiero alguien que entienda todo y sea generoso. Tengo todo para dar". Eso es todo lo que dice. Se le puede escribir y ella puede escribirle a quien quiera. Es una Sugar Baby que busca un Sugar Daddy.

"Soy un adolescente con una personalidad muy atrevida y un buen carisma, en busca de una sugar mamy que me de mis gustos", dice Santiago18, que está tirado en la cama sin remera. Es un Sugar Toy que busca una Sugar Mamma.

Por otra parte, entre las reglas que anuncia el sitio de citas a cambio de apoyo económico, estánlas refetidas no implmentar un "nombre de usuario inapropiado u ofensivo" o de "imágenes, afirmaciones o cualquier otro contenido que recuerde a la pornografía o que sea inapropiado de cualquier otro modo".

Asimismo, el sitio aclara que nos se podrán hacer "referencias directas o indirectas a la prostitución, servicios de escort u otras formas de trata de personas, asi como publicar contenido relacionado con la pedofilia y anuncios o cualquier otro contenido comercial", entre otros relgas.

Sugardatings en Argentina

Según la empresa, en total hay unos 4.000 SugarDaters en Argentina -hay que tener en cuenta que esta cifra es mucho más alta porque hay más páginas de sugardating-. La mayoría son mujeres, el 63,84%, particularmente, muy jóvenes. De 22, en promedio. Cada una es una Sugar Baby.

El 29,88% es Toy Boy, su variante masculina. El 4,01%, es Sugar Daddy, que representa -aunque no es un juego de roles virtual, es una plataforma de citas online- a los hombres de treinta y pico que se asumen como "proveedores" de las SugarBabies. Y el 2,27% es Sugar Mamma, la proveedora femenina.

El sugardating está muy centralizado en Buenos Aires, donde vive el 65,41% de usuarios. En Córdoba está el 8,60% y en Santa Fe el 4,5%.