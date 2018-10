Por Martín Pianelli

@MartoPianelli



El deporte refiere a una actividad recreativa donde cuerpo y mente se ponen en acción. La Real Academia Española define al deporte como "actividad física, ejercida como juego o competición, cuya práctica supone entrenamiento", pero también como "recreación, pasatiempo, placer, diversión o ejercicio físico, por lo general al aire libre". No caben dudas de que, si hablamos específicamente del fútbol y se le suma la compañía de amigos, la actividad se transforma en una instancia de encuentro donde el deporte pasa a un segundo plano y sólo importa "compartir" un buen momento. Sin embargo, muchas veces, el peligro toma protagonismo.

Desde finales de la década del 80 comenzaron a gestarse los denominados "torneos de fútbol amateur" que se juegan como una "actividad no profesional" y por la que los jugadores no perciben remuneración alguna. Cada vez son más los equipos formados por amigos que se anotan en estos campeonatos pero que no son oficiales, es decir que no dependen de ninguna federación o asociación. Tampoco responden a ninguna entidad reguladora, no existe ningún ente que controle el desarrollo de la actividad y cuide la integridad de los participantes.

Los torneos más importantes se llevan a cabo, en su mayoría, fuera de los centros urbanos. Se realizan en formato de "Liga", y cualquier persona mayor de 18 años, "o que esté por cumplirlos", como indican sus reglamentos, puede formar un equipo e inscribirlo. Entre los torneos más populares se destacan: Northchamp, La Rana, Nordelta, Alto Nono, entre otros y se desarrollan en zona Norte. El equipo no debe pertenecer a un club, sólo juntar la cantidad de jugadores necesarios, inscribirse, pagar y listo. Si bien en la previa requieren un certificado médico con el apto físico de cada uno, nunca es solicitado como condición para jugar.

A su vez, no existe ningún tipo de control de ingresos y egresos a los campos deportivos donde se desarrollan estos partidos, no hay presencia policial, como sí sucede en los clubes. Cualquier persona, esté dentro de un equipo o no, sea amigo o familiar de algún participante o no, puede ingresar al lugar. "A pesar de lo que indican los reglamentos y la seriedad con la que se presentan estos torneos, es pura apariencia", contaron jugadores a Crónica. Y desde las distintas organizaciones de estos torneos no se manifiestan al respecto.

Riesgo latente

Juan forma parte de un equipo de amigos que disputó varios de estos campeonatos y detalló: "Los torneos tienen página de Internet y sponsors importantes con sedes impecables en cuanto al cuidado del campo de juego; algunos hasta cuentan con una liga de fútbol femenino y de hockey, son miles de jóvenes que participan, pero no cumplen con sus propios reglamentos. Por ejemplo, se requiere de una autorización de los padres para aquellos jóvenes que sean menores de 18 años, sin embargo yo participé de la liga de Nordelta siendo menor, entre 2002 y 2003".

Si bien Juan afirmó que ha "disfrutado mucho jugando estos torneos", reconoció que con los años y las experiencias que tuvo, fue dándose cuenta de que "no hay responsables de estas ligas, no existe una cara visible ante cualquier cosa que te pueda suceder, la comunicación siempre es por mail y en todos los casos con una especie de organizador o coordinador virtual".

Violencia extrema

Darío, quien disputa el torneo de La Rana Club, vivió un episodio de extrema violencia jugando un partido junto a sus amigos: "Varios chicos de un equipo y todos los amigos de ellos que estaban fuera de la cancha decidieron, una vez que terminó el partido que habían perdido, agarrarnos a trompadas. Sólo atinamos a correr y tratar de que 15 salvajes no nos maten". A raíz de ese episodio dos chicos tuvieron que ser hospitalizados; la organización, que no cuenta con seguridad dentro del campo de deportes y tampoco con controles de ingreso al mismo, decidió sancionar a ambos equipos por igual, suspendiendo a todos los jugadores y descontando los puntos del partido ganado al equipo que fue víctima de la barbarie.

Otro testigo de ese día, que no quiso dar su nombre ni el de su equipo por miedo a nuevas represalias, indicó: "Más allá de que a veces estas peleas no se pueden evitar, lo inadmisible es que nadie se haga cargo. Tuvimos a dos amigos que tuvieron que ser atendidos por personal médico y la organización sólo se abocó a sacarnos los puntos que habíamos ganado con total justicia, como si nosotros hubiéramos participado de una riña".

Lo que más indignó a este grupo de amigos es que en la página de Internet de La Rana Club promueven el buen clima, pregonan la amistad, el esparcimiento y el trabajo en equipo: " Fútbol, amigos, aire libre y buenos momentos". Sería bueno que comiencen a regular estos torneos, que alguien se haga cargo de proteger a quienes lo único que quieren hacer es jugar al fútbol y pasar una buena jornada con amigos.



Por desidia, un arquero murió en la cancha



"Jugando estos torneos viví una experiencia espantosa y muy grave. Me sucedió en Northchamp, en el año 2016, cuando durante un partido, el arquero rival sufrió un pelotazo en la cabeza que le terminó provocando una grave lesión interna", comenzó relatando Javier, participante.

El joven, a los cinco minutos de haber recibido el pelotazo, perdió la visión de un ojo, se cayó al suelo y comenzó a convulsionar. "No podía respirar, algunos intentaron auxiliarlo, otros corrieron a buscar un médico y a llamar una ambulancia, pero los minutos pasaban y nadie llegaba. Como a los 15 aparece una ambulancia, que no era tal, sino una Trafic vacía, sin oxígeno, sin desfibrilador, sin nada de lo que se necesita en un caso así, que sólo trasladó al chico hacia el hospital más cercano", detalló recordando el momento.

Finalmente el chico falleció minutos antes de llegar a la clínica, cuando iba en ese vehículo que ofició de "ambulancia". Después de este episodio, en el predio donde se disputa este torneo, ubicado en la localidad bonaerense de Maschwitz, cuentan con una ambulancia totalmente equipada.



Requisitos para participar



Para ser parte de estos eventos deportivos no es necesario asociarse a un club, institución u organización deportiva. Sino que sólo se debe reunir a la gente necesaria, que son amigos, para formar un plantel de fútbol que, dependiendo del torneo y las ligas de cada uno, suelen ser de 7, 8 u 11 jugadores por equipo, más suplentes, si se quiere.

Una vez completado este objetivo, se envía por mail una "lista de buena fe", que es nada más y nada menos que un listado donde deben figurar nombres, apellidos, certificados de aptitud física y los DNI de cada uno de los integrantes del equipo. Si bien los reglamentos de estos torneos solicitan apto físico por año para poder competir, no se exige en ningún momento la presentación del mismo, ni cuando se envía la lista de "buena fe", ni en el predio cuando se presentan los equipos a disputar los partidos.

Luego, se abona una inscripción por equipo y otra contribución por cada partido que se disputa, y a jugar.

Por otro lado, aparecen las casas que ofrecen diseño de indumentaria para los equipos. Prácticamente todo apasionado del fútbol soñó alguna vez con defender los colores de su club. Para los amateurs esa cuestión solía definirse en "claro contra oscuro", "cuero contra camiseta", o cualquier otra opción que diferenciara a los bandos. Pero ahora los jugadores optan por personalizar su vestuario: el conjunto completo (remera, short y medias) cuesta entre $220 y $850 si buscan equipos prediseñados y personalizados. "Para los chicos es como el vestido de novia, por eso le dan mucha importancia al diseño", contaron los comerciantes.



Un negocio redondo



Lejos de ser un detalle menor, la facturación de estos torneos de fútbol también es tema de debate. Los valores actualizados de este año para las distintas categorías son los siguientes:



Fútbol 11



Partido amistoso: $ 2.600 (por equipo)

Partido del torneo: $ 2.300 (por equipo)

Inscripción al torneo: $ 21.600 (por equipo)

Depósito: $ 4.600 (por equipo)



Fútbol 7



Partido amistoso: $ 1.500 (por equipo)

Partido del torneo: $ 1.300 (por equipo)

Inscripción al torneo: 15.000 (por equipo)

Depósito: $ 2.600 (por equipo)

Las cifras detalladas son los gastos efectuados por los participantes. Asimismo, desde la organización tienen que costear el pago de árbitros, que suele ir entre $1.800 y $2.500 la terna, el pago al personal, desarrollo de página web, premios y otros adicionales. Vale destacar que los ingresos para los organizadores varían según la modalidad elegida de la competencia, decisión que debe estar fundamentalmente basada en la cantidad de equipos y los partidos que se disputarán.