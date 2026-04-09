El Juventud de Bernal presentó las camisetas para jugar el Promocional Amateur

El Juventud de Bernal presentó oficialmente su indumentaria para la temporada 2026 en un evento realizado en la confitería Pertutti, donde reunió a dirigentes, jugadores y autoridades del ámbito deportivo local.

Durante la jornada se dieron a conocer tres modelos de camisetas confeccionadas por la firma One Shot Sports, que serán utilizadas por el equipo en las distintas competencias del año. La presentación marcó el puntapié inicial de una temporada en la que la institución buscará dar un salto de calidad en lo deportivo.

El evento contó con la presencia del presidente Javier Lloret, el vicepresidente Aníbal Bussetto y el secretario de Deportes del municipio, Nicolás Mellino, además del ex vicepresidente del club y actual director de Promoción Deportiva, Carlos Doallo. También participaron todos los integrantes del plantel y el cuerpo técnico.

El equipo estará conducido por el entrenador Pablo Giménez Bystron, quien junto a su grupo de trabajo ya proyecta un año exigente. Con ese objetivo, Juventud de Bernal buscará consolidarse en la Liga Lujanense y también ser protagonista en el Promocional Amateur, la nueva categoría impulsada por la Asociación del Fútbol Argentino, donde aspira a competir desde el inicio con ambiciones altas.