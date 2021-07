Torres de Manantiales, uno de los apart hotel más tradicionales de la ciudad de Mar del Plata, informó que dejará de ofrecer estadías por jornada orientadas al turismo y pasará a alquilar sus unidades por períodos de 30 días o más, y en esa reestructuración propuso un esquema de retiros voluntarios a cerca de 80 empleados permanentes, aunque el gremio aseguró que en el lugar se desempeñan más de 200 trabajadores.



El apart, gestionado por la firma Rivan S.A, anunció una "transformación de la gestión turística" debido al impacto de la crisis en el sector por la pandemia del coronavirus, y suspendió la oferta hotelera de los departamentos de 2, 3 y 4 ambientes ubicados ambas torres, después de más de 30 años.



La empresa notificó esta decisión a los trabajadores el lunes, y anunció la apertura de un esquema de retiros voluntarios para los empleados permanentes, debido al "contexto crítico", y a la "crisis sin precedentes para el sector hotelero y para economías como las de Mar del Plata que dependen en gran parte de esta actividad".

Los directivos del lugar ofrecen retiros voluntarios a sus trabajadores.



"Nos vemos obligados a tomar la decisión de encarar un procesos de transformación de la actividad turística en Torres de Manantiales. Esta es una situación compleja para todos que estamos gestionando de la mejor manera posible, con mucha responsabilidad y respeto", señaló el apoderado de la firma, Salvador de Majo, en una comunicación enviada a los delegados gremiales.



A partir de esta novedad, Pablo Santín, trabajador del lugar y representante de la Agrupación Hotelera y Gastronómica 25 de Mayo, señaló a Télam que "corren riesgo 230 familias, que son la cantidad de puestos de trabajo fijos durante la temporada de verano".

.

"Nuestra preocupación es que la empresa ofrece retiros voluntarios, en base a una indemnización simple, y a su vez dice que no va a presionar a nadie, pero sabemos que en un esquema de alquiler de, sin prestación de servicios al turismo como los de recreación, no hay forma de sostener todos los empleos, por lo que es contradictorio", dijo., vocera de la firma, precisó que "la empresa se está sentando para alcanzar retiros voluntarios con acuerdo mutuo con los empleados permanentes, que son 79 y no 230"."Hasta ahora, el nivel de acuerdo es alto", aseguró Avruj, quien explicó además quesobre la Loma de Stella Maris, y no al complejo Club de Mar, ubicado sobre la ruta 11 camino a Miramar, ya que "son unidades de negocio diferentes".La vocera indicó que el cambio en la modalidad de venta de estadías diarias o cortas para pasar a la oferta de alojamientos por 30 días o más, con la excepción de cerca de 60 departamentos que están ocupados permanentemente por dueños o inquilinos.

.

"Esta transformación es por el impacto directo de la pandemia, y por los cierres de actividades que hicieron estragos en el sector", explicó, y señaló en ese sentido que "pero no los costos fijos que tiene semejante estructura".En la misma línea, el apoderado de la firma explicó en su mensaje a los delegados que a la "catástrofe impredecible" del coronavirus "en su PBI y que en la actualidad todavía no muestra signos de recuperación".