El diputado nacional por Cambiemos Pablo Torello salió en calzoncillos a dar una entrevista televisiva con el medio Bragado TV, en la que tenía como propósito de defender las posturas opositoras acerca del caso Vicentín, la economía postpandemia y la situación con el coronavirus.



Horas después, el legislador salió a dar su explicación respecto a la avergonzante situación que protagonizó y según consignó a La Nación, sostuvo "que creyó que el plano de la cámara durante la entrevista sería más corto y no mostraría la parte baja de su cintura".

.



"La cámara que me tomaba mostró un plano muy amplio, pero fue algo muy breve. No es nada que no se vea en la playa", dijo el diputado respecto al blooper del que fue protagonista. Además explicó que tuvo que hacer la entrevista con su teléfono celular porque su pareja se encontraba haciendo una llamada por Zoom.

Sin embargo, el legislador se tomó con humor la mala pasada que le jugó la tecnología, y en su cuenta personal de Twitter desdramatizó el hecho con la publicación de un meme de los Simpson con la frase: "Cosas que pasan cuando uno está en casa. Es bueno en medio de tanta angustia poder sonreír con un blooper. Cuídense todos".