Murió Juan Manuel Suffloni, un histórico diputado santiagueño

El ambiente político de Santiago del Estero se encuentra de luto, tras conocerse la noticia de la muerte del diputado provincial Juan Manuel Suffloni. Tenía 76 años y se desconocen las causas del deceso que ocurrió el jueves.

Suffloni había asumido recientemente su banca en la Legislatura provincial luego de resultar electo en los comicios de octubre pasado, coronando una extensa trayectoria dentro de la política santiagueña.

A lo largo de su carrera ocupó distintos cargos públicos y partidarios. Se desempeñó como interventor en las ciudades de Frías y Lavalle, fue presidente del Partido de la Victoria y también tuvo participación activa dentro del Partido Justicialista, donde ejerció como autoridad partidaria.

Asimismo, fue congresal constituyente, rol desde el cual participó en instancias clave de la vida institucional y política del peronismo.

Reconocido por su estilo firme y apasionado en el debate político, Suffloni supo sostener sus convicciones en distintos espacios públicos, lo que le valió el respeto tanto de aliados como de dirigentes de otros sectores.

Dolor en el arco político

Por otra parte, su fallecimiento generó numerosas expresiones de dolor entre familiares, amigos y referentes de la política local, quienes destacaron su compromiso con la vida pública y su participación activa en el debate político provincial.

De hecho, el gobernador de Santiago del Estero, Elías Suárez, despidió a través de las redes sociales al diputado con un posteo en su cuenta de Instagram: ."Con profundo pesar, lamento el fallecimiento del diputado provincial por el @frentecivicoporsantiago Juan Manuel Suffloni. Fue una gran persona y un enorme militante. Mis más sentidas condolencias a su familia y seres queridos en este difícil momento. QEPD".



