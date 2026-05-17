Conmoción por la muerte de una nena de 10 años: investigan a los padres

Una nena de 10 años fue hallada muerta en una casa en la provincia de Santiago del Estero y la Justicia investiga a los padres ya que el cuerpo presentaba golpes. El papá de la menor quedó demorado y la mamá está bajo custodia.

El jueves por la noche los padres dieron alerta a la policía al encontrar a su hija sin signos vitales. Aseguraron que los últimos días estuvo enferma y sufrió dolores de garganta pero no pudieron llevarla al médico por una cuestión económica.

La nena de 10 años fue hallada sin vida en su casa.

Según indicaron medios locales, cuando los efectivos llegaron al domicilio encontraron a la menor con algunos "hematomas en la zona de los glúteos, aparentes irritaciones en la entrepierna y lesiones compatibles con golpes en la parte interna de ambas rodillas".

Los padres de la niña aseveraron que esos golpes se los había causado cuando paseaba en bicicleta. No obstante, los investigadores aguardan el resultado de la autopsia.

La causa está a cargo del fiscal Rafael Zanni, que dispuso la demora del padre de la menor y que la madre quede bajo custodia para ser interrogada en las próximas horas.

Los investigadores también secuestraron algunas de las prendas de la menor para realizar las pericias correspondientes.