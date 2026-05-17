"Me mandé una cagada": prisión preventiva para la abogada que asfixió a su madre y quiso ahorcar a su hijo

A 40 días del crimen que conmocionó a Don Torcuato, el juez de Garantías de San Isidro, Ricardo Costa, dictó la prisión preventiva para la abogada y funcionaria judicial R.A.O., acusada de asfixiar hasta la muerte a su madre de 79 años e intentar asesinar a su hijo de 14.

La medida fue dispuesta tras el pedido del fiscal José Amallo, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Don Torcuato.

La imputada, quien se desempeña en la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico, permanece detenida bajo los cargos de "homicidio agravado por el vínculo" en perjuicio de su madre, y "homicidio agravado por el vínculo en grado de tentativa" por el ataque contra el adolescente.

En la resolución judicial se incorporó una comunicación clave realizada a las 3:40 de la madrugada del pasado 7 de abril, momento del hecho.

Según consta en la investigación, la letrada llamó a su hermana y le manifestó textualmente: "Me mandé una cagada. La Policía está afuera", para luego cortar la comunicación.

La llamada al 911 y el ataque al menor





El caso salió a la luz tras el llamado de emergencia del hijo de la acusada. En la comunicación con el 911, el menor detalló que se despertó en su habitación mientras su madre se encontraba sobre él, intentando ahorcarlo e introducirle papeles en la boca.

Tras un forcejeo, el adolescente logró escapar y dar aviso a un tío y a las autoridades. En esa misma llamada, advirtió: "No sé qué pasó con mi abuela".

Al arribar al domicilio, el personal de la Policía Bonaerense halló el cuerpo de la jubilada sobre una cama, con el rostro cubierto con una almohada y manchas de sangre en la cara, la nuca y las manos.

Los resultados de la autopsia determinaron que la causa de muerte fue "asfixia mecánica por obstrucción de vía aérea", especificando que fue ahogada con dos medias tipo soquetes.

Antecedentes médicos y familiares





Fuentes con acceso directo al expediente confirmaron que, al momento del crimen, la imputada se encontraba bajo licencia con carpeta psiquiátrica.

Semanas antes, había sido localizada por las fuerzas de seguridad dentro de su vehículo en un descampado de Escobar, presentando cortes en las muñecas.

A raíz de ese episodio de intento de suicidio, la víctima fatal, quien residía de forma permanente en la localidad balnearia de Santa Clara del Mar, se había trasladado temporalmente a la vivienda de Don Torcuato para acompañar y asistir a su hija.

El cuñado de la acusada ratificó ante la Justicia que, tras recibir la llamada de alerta en la madrugada, se dirigió de inmediato al inmueble junto a su hija, lugar donde se entrevistó con el menor herido y se constató el fallecimiento de la jubilada.