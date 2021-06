La falta de paciencia por cualquier motivo es moneda corriente en la sociedad que vivimos hoy, y muchas veces se ven reflejadas de la peor manera.

Lo cierto, es que el lunes 31 de mayo se vivió una situación particular en el barrio de Belgrano, donde un reconocido youtuber fue denunciado por algunos vecinos por agredir a una grupo de personas que estaba practicabando zumba en una plaza.

El atacante fue identificado como Juan Manuel Paradiso, a quien se lo vio enfurecido porque no podía dormir. El hombre, que tiene un canal en YouTube llamado “Jugando con Natalia”, fue grabado mientras insultaba a los alumnos que bailaban enfrente de su casa.

En el video, que invadió las redes sociales se lo escucha gritar: “No puedo dormir hermano” en clara alusión al volumen de la música, y una de las participantes de la clase lo calificó de “violento”.

La situación fue compartida por una usuaria de Twitter que contó, en su publicación, que el youtuber se acercó al lugar, supuestamente frente a su domicilio, y agredió tanto al instructor como a las alumnas. “Este individuo violento, en el día de la fecha, interrumpió una clase de gym al aire libre, en una plaza que es pública”, escribió la mujer, cuya cuenta luego fue suspendida.

Tal como se ve en las imágenes, Paradiso lanzó insultos a todos los presentes mientras algunos intentaban calmarlo.

Juan Martín Paradiso recibió un Martín Fierro digital hace años (Archivo).

La mujer que hizo la publicación quiso exponer esta situación violenta, pero muchos de los mensajes que recibió defendían al agresor diciendo que “lo apoyaban”. “Ojo, no son los modos, pero yo me violento igual si no me dejan dormir. Así que lo banco”. “No es el héroe que merecemos, pero sí el que necesitamos”, fueron algunos de los posteos.