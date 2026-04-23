Trágico incendio en Belgrano: hallaron a un hombre carbonizado con un disparo en la cabeza

Efectivos policiales investigan un incendio que ocurrió en un departamento del barrio de Belgrano, lugar en donde fue hallado por los bomberos el cuerpo carbonizado de un hombre con un disparo en la cabeza.

Fuentes de Bomberos informaron que el siniestro ocurrió en la madrugada de este jueves en el octavo piso de un edificio ubicado sobre la calle Moldes, entre Zabala y Virrey Loreto.

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Los Bomberos Voluntarios de la Ciudad descubrieron que el fuego había comenzado en un entrepiso y, mientras luchaban contra las llamas, encontraron el cuerpo carbonizado. Si bien el incendio ya había sido controlado, personal del SAME y la Policía Científica continuaba trabajando en el lugar.

Junto al cuerpo encontraron un arma y un cuchillo, y según los primeros datos obtenidos, el hombre de 77 años (cuyos datos filiatorios no fueron aportados) tenía un disparo en la cabeza. De acuerdo al relato de los vecinos, padecía problemas psiquiátricos.

¿Qué sospechan los investigadores?





La pesquisa cree que se trató de un incendio seguido de suicidio, aunque el caso todavía está siendo investigado y no se descartan nuevas hipótesis.

Es por eso que las autoridades mantienen acordonada la cuadra de Moldes, entre Zabala y Virrey Loreto, para facilitar las tareas de investigación y evitar riesgos a los transeúntes y residentes, lo que genera problemas en el tránsito.

Finalmente, interviene en el caso la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 40 a cargo de la Dra. Sagasta, Secretaría del Dr. Androvetto.

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