Un hombre y dos mujeres, una de ellas embarazada, murieron al incendiarse una casa

Un hombre, su esposa y otra mujer murieron al incendiarse una vivienda, mientras que tres personas resultaron lesionadas, en un trágico suceso registrado el domingo en el norte del conurbano bonaerense. Las autoridades creen que el fuego habría comenzado a raíz del mal funcionamiento de una estufa.

Voceros judiciales revelaron que las víctimas fatales de lo acontecido fueron identificadas, en forma oficial, como Tomás Maidana, de 19 años; su pareja, Milagros Arenales, de 21, quien cursaba un embarazo de cinco meses; y Milagros Maidana, de 21.

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Según agregaron los informantes, los heridos son Maximiliano Maidana, de 43 años (con quemaduras en el rostro y en los brazos), Roxana Estigarribia, de 42 (quien habría padecido una crisis de nervios) y una niña, de 14 (que sufrió un principio de asfixia).

Trascendió que el hecho se produjo en las madrugada en una finca de dos plantas situada en el cruce de Campo Municipal de Golf y Golf Club Necochea, certificándose que los cadáveres fueron encontrados en el primer piso.

Dentro de un ropero



Al apagar el siniestro, bomberos hallaron el cuerpo de la mujer embarazada dentro de un ropero, ya que aparentemente la muchacha intentó buscar refugio al iniciarse el fuego.

Hasta el momento, los investigadores aseguran que las llamas empezaron en el living del domicilio y como consecuencia del mal funcionamiento de una estufa.

Intervino en la causa penal el doctor Andrés Rafael Quintana, fiscal de la Unidad Funcional Descentralizada N° 2 perteneciente a los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

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