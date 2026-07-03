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Viernes, 3 de julio de 2026

Firme junto al pueblo
ESTÁN PRÓFUGOS

Presuntos dealers balearon a una mujer y a un adolescente de 14 años

Ocurrió en Rosario. Los atacantes escaparon y son intensamente buscados.

Fernando Vázquez
BAE Google PreferenceAgregá Crónica - Firme junto al pueblo como fuente preferida

Una mujer, de 23 años, y un adolescente, de 14, resultaron heridos al ser agredidos a balazos por presuntos dealers, en un suceso registrado en la ciudad santafesina de Rosario. Los atacantes escaparon y son buscados por los investigadores, quienes descartaron que dicho ilícito esté relacionado a un asalto.

Voceros revelaron que el hecho se produjo en la noche del miércoles cuando los delincuentes atacaron a disparos a la muchacha y al joven.

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Según agregaron los informantes, los agresores balearon a las víctimas en el cruce de Garibaldi y Patricias Argentinas, en las cercanías del Barrio Tablada, en el sur rosarino.

Trascendió que los individuos huyeron y los damnificados tuvieron que ser llevados al Hospital Roque Sáenz Peña, donde los médicos del mencionado establecimiento certificaron que presentaban lesiones en las piernas.

Investigación

En un comienzo, las víctimas les habían asegurado a los funcionarios que habían sido atacados por un grupo de asaltantes, pero la hipótesis quedó descartada por las autoridades, debido a que la mujer, en 2021, había sido aprehendida porque le incautaron en su poder bochitas de cocaína.

Por F.V.

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