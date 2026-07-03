Buscan a ladrones que asesinaron a una mujer porque se resistió a que robaran en su vivienda

Efectivos policiales buscan intensamente a los cuatro ladrones que asesinaron a balazos a una mujer porque se resistió a que robaran en su vivienda, en un suceso registrado en el sur del conurbano bonaerense.

Voceros judiciales revelaron que la víctima fue identificada como Zoraida Angélica Suárez Medrano, de 44 años.

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Según indicaron los informantes, el hecho se produjo el jueves cuando los delincuentes ingresaron a una casa situada en Baradero al 4500, casi en el cruce con la avenida República de Francia.

Trascendió que el accionar de los individuos resultó advertido por la damnificada, quien se hallaba con su hijo. La mujer intentó ofrecer resistencia y resultó agredida a disparos. Luego, los ladrones se apoderaron de una bicicleta y de dos aparatos de telefonía celular.

Mientras tanto, Suárez Medrano debió ser llevada de urgencia al Hospital Zonal General de Agudos Doctor Isidoro Iriarte, donde finalmente falleció luego de haber sido operada por los médicos del centro asistencial.

Peritos de la delegación local de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron el cuerpo y determinaron que presentaba un certero impacto de arma de fuego en la región de la axila izquierda.

Buscan a los asesinos

En base a los datos aportados al expediente, los servidores públicos de la Estación de Policía local, de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de la zona y del área del Criminal realizan diferentes procedimientos con el objetivo de averiguar el paradero de los autores del asesinato.

Interviene en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Homicidio en ocasión de robo", la fiscal en turno de la Unidad Funcional N° 4 perteneciente a los tribunales de la jurisdicción, Karina Isabel Gallo.

Por F.V.

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