Policía hirió de bala a un motochorro de 15 años que intentó robarle la motocicleta

Un sargento de la Policía de la Provincia de Buenos Aires hirió de bala, en un tiroteo, a un motochorro de 15 años que intentó robarle la motocicleta en la que se movilizaba. El suceso se registró en el oeste del conurbano bonaerense y otro sospechoso logró fugar, presuntamente ileso.

Voceros judiciales revelaron que el hecho, que aconteció días pasados, se produjo en el cruce de Coronel Conde y Juan Cruz Varela.

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Según agregaron los informantes, el suboficial, quien se hallaba franco de servicio y vestido de civil, se desplazaba a bordo de una moto Honda CB de 250cc y fue interceptado por los malvivientes, que viajaban en un motovehículo de similares características.

La víctima ofreció resistencia





Trascendió que la víctima, que se desempeña en una comisaría en el oeste del Gran Buenos Aires, resolvió ofrecer resistencia al asalto y se enfrentó a tiros con los hampones.

Con rapidez, los delincuentes huyeron y uno de ellos, de 15 años, luego arribó al Hospital Zonal General de Agudos Simplemente Evita, donde los médicos certificaron que presentaba impactos de arma de fuego en uno de los hombros, en un brazo, en la espalda y en la región lumbar.

Se realizan diferentes procedimientos





En base a los datos aportados al expediente, los servidores públicos de la seccional cuarta y de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) del distrito, con el apoyo del área de Inteligencia Criminal, realizan diferentes procedimientos en el vecindario con el objetivo de apresar al prófugo.

Intervino en la causa penal el doctor Marcelo Roberto Germinario, titular de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 perteneciente a los tribunales de la jurisdicción, quien decidió convocar a los integrantes de la Policía Federal Argentina (P.F.A.) para efectuar pericias.

Por F.V.

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