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Jueves, 2 de julio de 2026

Firme junto al pueblo
ABERRANTE

Detuvieron a un hombre acusado de haber violado a su hijo cuando el chico tenía 12 años

El caso ocurrió en la zona oeste del territorio bonaerense y el individuo que fue detenido tiene 52 años.

Fernando Vázquez
BAE Google PreferenceAgregá Crónica - Firme junto al pueblo como fuente preferida

Un hombre, que había sido denunciado por violar a su hijo de 12 años, fue detenido el miércoles por los pesquisas policiales, en un aberrante suceso registrado en el oeste de la Provincia de Buenos Aires.

Voceros judiciales revelaron que el individuo, de 52 años, resultó apresado en las cercanías del cruce de General Pintos y avenida Juan Manuel de Rosas.

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Según agregaron los informantes, las mencionadas diligencias estuvieron a cargo de los servidores públicos de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) de Chivilcoy, en base a las directivas impartidas por el doctor Juan Antonio Repetto, fiscal de la Unidad Funcional N° 3 de la zona.

Trascendió que la denuncia había sido radicada el 5 de septiembre de 2025 por la madre del menor, de 39 años.

La narración de la progenitora

Al respecto, la mujer sostuvo que su hijo le había señalado que, cuando tenía 12 años, había sido ultrajado por su progenitor en una finca situada en las inmediaciones de la esquina de Saavedra y Tucumán.

En la actualidad, la víctima es un chico de 17 años.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Abuso sexual con acceso carnal", el magistrado Juan Sebastián Lemos, titular del Juzgado de Garantías N° 1 de los tribunales de la juridicción.

Por F.V.

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